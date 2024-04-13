黎巴嫩真主黨發射數十枚火箭 攻擊以色列砲兵陣地

中央社／ 貝魯特12日綜合外電報導

伊朗背後撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）指出，今天對以色列砲兵陣地發射「數十枚卡幽沙式（Katyusha）火箭」，表示這次轟炸是為了回應以色列對其南部的攻擊。

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部、挑起加薩（Gaza）戰爭以來，其盟友真主黨幾乎每天跨界與以軍交火。

真主黨聲明指出，戰士針對「敵人砲兵陣地發射數十枚卡幽沙式火箭」，還稱這是「回應敵人對南部村莊和民宅的攻擊」。

以軍指出，「約40枚（火箭）經證實自黎境發射而來，其中一些遭到攔截。」

根據法新社統計，以色列與真主黨交火迄今至少造成黎巴嫩境內363人死亡，多數為真主黨戰士。

在以色列方面，以軍表示有10名軍人和8名平民喪生。

以色列和黎巴嫩邊境有數以萬計平民為躲避戰火逃離家園。

以色列 火箭 黎巴嫩

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