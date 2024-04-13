黎巴嫩真主黨發射數十枚火箭 攻擊以色列砲兵陣地
伊朗背後撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）指出，今天對以色列砲兵陣地發射「數十枚卡幽沙式（Katyusha）火箭」，表示這次轟炸是為了回應以色列對其南部的攻擊。
自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部、挑起加薩（Gaza）戰爭以來，其盟友真主黨幾乎每天跨界與以軍交火。
真主黨聲明指出，戰士針對「敵人砲兵陣地發射數十枚卡幽沙式火箭」，還稱這是「回應敵人對南部村莊和民宅的攻擊」。
以軍指出，「約40枚（火箭）經證實自黎境發射而來，其中一些遭到攔截。」
根據法新社統計，以色列與真主黨交火迄今至少造成黎巴嫩境內363人死亡，多數為真主黨戰士。
在以色列方面，以軍表示有10名軍人和8名平民喪生。
以色列和黎巴嫩邊境有數以萬計平民為躲避戰火逃離家園。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言