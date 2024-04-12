人權組織對德國向以色列出口武器提起新訴訟

（德國之聲中文網）人權律師就德國政府批准向以色列出口3000件反坦克武器的決定提起訴訟，這是本月就柏林支持以色列進行加沙戰爭提起的第二起同類案件。

上周，柏林的人權律師表示，他們已提出緊急申訴，要求停止向以色列出口戰爭武器，理由是他們認為這些武器在加沙地帶的使用方式可能違反了國際人道法。

總部位於德國柏林的歐洲憲法與人權中心（ECCHR）在一份聲明中說，由來自加沙的5名巴勒斯坦人提起的最新訴訟得到了柏林歐洲憲法與人權中心（ECCHR）律師和巴勒斯坦人權組織的支持。

歐洲憲法與人權中心說，在哈馬斯於10月7日發動襲擊後，德國政府批准了向以色列出口3000件反坦克武器。向以色列出口1萬發彈藥的出口許可申請尚未獲得批准。

該組織秘書長卡萊克（Wolfgang Kaleck）在一份聲明中說："如果德國向一場明顯嚴重違反國際人道法的戰爭出口武器，那麼德國就不能忠實於自己的價值觀。" 律師們呼籲柏林行政法院判令暫停出口許可證作為臨時法律保護措施。

德國政府和負責批准武器出口的經濟部沒有立即就這起訴訟發表評論。

德國政府此前表示，它對每項武器出口都會進行單獨審查，並考慮包括人權和人道法在內的諸多因素。

多個人權組織一直在法庭上挑戰德國的以色列政策。德國的以色列政策是出於對納粹統治時期犯下的第二次世界大戰期間大屠殺（600萬猶太人在大屠殺中喪生）的贖罪承諾。

今年2月，一群代表加沙家庭的德國律師對德國官員提起刑事訴訟，指控他們通過向以色列提供武器，協助和教唆對加沙的巴勒斯坦人民實施種族滅絕。

以色列堅決否認在加沙實施種族滅絕或違反人道主義法的指控，稱其發動戰爭是為了擊敗在這個人口稠密的小飛地執政的伊斯蘭恐怖組織哈馬斯。

加沙衛生部稱，在以色列的進攻中，超過33000名巴勒斯坦人喪生。而根據以色列的統計，10月7日哈馬斯的越境襲擊造成1200名以色列人喪生。

德國經濟部數據顯示，去年德國批准向以色列出口價值3.265億歐元的武器，其中包括軍事裝備和戰爭武器，與2022年相比增長了10倍。

（路透社）

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