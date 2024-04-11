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加薩停火無進展 哈瑪斯領袖7兒孫同時遭以軍炸死

中央社／ 加薩走廊10日綜合外電報導

巴勒斯坦領導人和以色列軍方表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）3個兒子和4名孫子今天在以色列對加薩的空襲中喪命。

儘管各方正在埃及開羅進行休戰談判，加薩走廊（Gaza Strip）戰火仍未停歇。

綜合法新社和路透社報導，哈瑪斯在聲明中說，哈尼雅的3個兒子和4名孫子在空襲中喪生。

以色列也證實此事，說哈尼雅的兒子是「哈瑪斯特工」，當時「正前往執行恐怖行動的途中」。

哈瑪斯表示，哈尼雅3個兒子駕駛的汽車在加薩巿夏提（al-Shati）難民營遭到轟炸，3人當場死亡，哈尼雅3名孫女和1名孫子也在這次攻擊中喪命。

以色列發動這場空襲之際，加薩停火和釋放人質的談判一直沒有取得突破的跡象。

人在卡達的哈尼雅接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時說，這場攻擊是為了改變哈瑪斯的談判立場，但他堅稱這起不了作用。

61歲的哈尼雅對半島電視台說：「我兒子的鮮血不比我們人民的鮮血更珍貴。」據消息人士表示，哈尼雅有13名兒女。

哈尼雅的長子在臉書（Facebook）發文證實，他的3個弟弟在空襲中喪命。阿布德－薩萊姆．哈尼雅（Abdel-Salam Haniyeh）寫道：「感謝真主，我的弟弟哈齊姆（Hazem）、艾密爾（Amir）和穆罕默德（Mohammad）以及他們孩子的殉難，為我們帶來榮耀。」

以色列將整個哈瑪斯領導層視為恐怖分子，指控哈尼雅和其他領袖繼續「暗中操縱哈瑪斯恐怖組織」。

不過，目前並不清楚哈尼雅事前對加薩武裝分子去年10月7日跨境攻擊以色列的了解有多少。策劃這場秘密突襲行動的是加薩哈瑪斯軍事委員會，一些海外的哈瑪斯官員似乎對這場攻擊的時間點和規模感到震驚。

以色列 哈瑪斯

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