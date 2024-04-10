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以色列在加薩走廊實施種族滅絕？美防長：沒看到任何證據

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦民眾9日重返加薩走廊南部城市汗尤尼斯，發現許多房屋已全毀。歐新社
巴勒斯坦民眾9日重返加薩走廊南部城市汗尤尼斯，發現許多房屋已全毀。歐新社

美國國防部長奧斯丁9日表示，美方沒有看到任何證據表明，以色列在針對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的軍事行動中犯下了種族滅絕罪。

NBC新聞報導，美國參議院軍事委員會當天舉行聽證會，重點放在拜登總統最新的預算提案，奧斯丁在會上表示，「我們沒有任何正在製造種族滅絕的證據」。共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）提問，這個答案是否代表以國並未正在加薩走廊實施種族滅絕，奧斯丁再次表示，「我們沒有此事的證據」。

另一位共和黨籍參議員維克（Roger Wicker）則提問，哈瑪斯在2013年10月7日對以色列的襲擊，是否應視為種族滅絕行為，奧斯丁則答稱，「參議員，我們在10月7日所目睹的情況是哈瑪斯發動了可怕的恐攻」，並指這起跨境攻擊「無疑是戰爭罪」。

維克還詢問，如果以色列今天放下武器，哈瑪斯是否會停止對以國的攻擊，奧斯丁稱「我深表懷疑」。

NBC新聞指出，奧斯丁在參院提出這項說法時，正值以哈戰爭的關鍵時刻；美國在內的許多國家一直批評以軍在加薩走廊實施軍事行動的方式，而根據哈瑪斯管理的加薩衛生部所公布數字，已有超過33000人在衝突期間喪命，超過 75000人受傷。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

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