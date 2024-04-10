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拜登再批內唐亞胡「加薩政策犯錯」 呼籲以色列下令停火
美國總統拜登9日再次公開批評以色列，稱以國總理內唐亞胡對加薩戰事的處理手法是個「錯誤」，並敦促以色列下令停火
衛報報導，拜登接受美國西班牙語電視台Univision採訪時批評，認為內唐亞胡的做法是個錯誤，稱不同意他的做法。
拜登重申，上周以色列無人機空襲美國慈善組織車隊、造成7死的事件，令人無法接受，並引發了他與內唐亞胡的一次緊張通話。
他呼籲以色列下令停火，全面容許所有食物和藥物在隨後的6至8周進入加薩。
拜登表示，已與沙烏地阿拉伯、約旦和埃及代表溝通，準備好將糧食運進加薩，認為沒有藉口不滿足當地的醫療和糧食需求，應馬上行動。
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