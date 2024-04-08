獲得美國最多援助！向以色列提供數百億美元裝備與先進武器系統

面臨加沙發生的人道主義災難，人們呼籲美國政府在向以色列提供的數十億美元軍事和其他援助輔以附加條件。自二戰以來，以色列獲得的美國援助超過了任何其他國家。

以下是美國支持以色列在加沙打擊恐怖組織哈馬斯的詳細情況。

2016年，美國和以色列政府簽署了第三份為期10年的諒解備忘錄，期限從2018年10月1日至2028年9月30日。根據該諒解備忘錄，美國在這10年內向以色列提供總額380億美元的軍事援助，其中330億美元用於購買軍事裝備，50億美元用於購買導彈防御系統。

以色列獲得了哪些先進武器系統？

以色列是F-35聯合攻擊戰鬥機的首個國際運營商，該戰鬥機被認為是有史以來技術最先進的戰鬥機。以色列正在購買的F-35戰鬥機共有75架，截至去年已收到了36架，其費用由美國援助支付。

美國還幫助以色列開發和裝備其「鐵穹」短程火箭防御系統，該系統是在2006年以色列與黎巴嫩真主黨的戰爭之後開發的。美國多次向以色列提供金額高達數億美元的支持，幫助其補充攔截導彈。

華盛頓還資助了以色列「大衛投石索」系統的研發，該系統可擊落100公裡至200公裡外發射的火箭彈。

以色列在打擊哈馬斯的行動中會得到更多援助嗎？

去年，拜登總統要求國會批准一項950億美元的補充支出法案，其中包括向以色列提供140億美元、向烏克蘭提供600億美元、向台灣提供的支持以及數十億美元的人道主義援助。

該方案於今年2月在參議院以70%的支持率獲得通過，但在眾議院受阻。眾議院共和黨領導人主要因為反對向烏克蘭提供更多資金而不願將其付諸表決。該方案還面臨少數左翼民主黨人的抵制，他們反對在以色列發動軍事行動的同時向其提供更多資金。據巴勒斯坦衛生官員稱，以色列的軍事行動已在加沙造成3萬多名平民死亡。

美國還在哪些方面支持以色列？

長期以來，美國一直利用其在聯合國安理會的否決權來阻止被視為批評以色列的決議。在加沙戰爭早期，美國否決了包括要求立即停火在內的決議。

一項決議要在安理會獲得通過，至少需要九票贊成，而且美國、法國、英國、俄羅斯或中國不得否決。

上月底，華盛頓放棄了對以色列的保護傳統，對一項要求停火的決議投了棄權票，而不是否決票，盡管它稱這份簡短的文本「不具約束力」。

華盛頓在其他方面也站在以色列一邊。前總統特朗普讓美國退出了世界上最重要的人權機構--聯合國人權理事會，以抗議其對以色列對待巴勒斯坦人的批評。

同樣是在特朗普的領導下，美國退出了聯合國教育、科學及文化組織，部分原因是他的政府稱這些組織存在所謂的對以色列的偏見。

特朗普還在2017年推翻了美國數十年來的政策，承認耶路撒冷為以色列首都。耶路撒冷是穆斯林、猶太教和基督教的聖地，其地位問題一直是以色列和巴勒斯坦達成和平協議的最大障礙之一。

（路透社）

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