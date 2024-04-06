伊朗群眾齊聚喊報復空襲 以：以牙還牙

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伊朗五日重申矢言報復以色列一日空襲其駐敘利亞大使館。以色列戰時內閣四日緊急開會，總理內唐亞胡回嗆將回擊任何傷害或打算傷害以色列者。

數千名民眾五日齊聚德黑蘭，為前述使館遇襲事件死亡的伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）七名軍官舉行葬禮，其中包括兩位准將。伊朗指控以色列是幕後黑手，以方迄未承認。伊朗官媒畫面顯示，群眾持遭炸死的軍官遺照，並舉寫著諸如「以色列去死」及「美國去死」等口號的布條。

ＩＲＧＣ指揮官沙拉米向這些示威群眾喊話，「我們的勇士將懲罰猶太復國主義者的政權」，「敵人對神聖伊斯蘭共和國（伊朗）的所作所為，（伊朗）將有所回應」。五日正是年度「聖城（耶路撒冷）日」，伊朗官方在全國舉行大規模的挺巴、反以集會。

另一方面，內唐亞胡四日反控伊朗多年來直接或間接透過其代理人「和我們作對」，因此以色列將在攻守兩方面對抗伊朗與其代理人。「我們知道如何保護自己，將按一項簡單原則行動，那就是以牙還牙」。

英國每日快報等幾家小報及非主流媒體四日則報導，美國中情局（ＣＩＡ）已警告以色列，伊朗將在接下來四十八小時內報復攻擊。路透同日亦報導，特拉維夫等以色列部分地區的全球定位系統（ＧＰＳ）已中斷服務，以防飛彈來襲。

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