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伊朗群眾齊聚喊報復空襲 以：以牙還牙

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗當局五日為在該國駐敘大使館遭空襲事件身亡的伊朗伊斯蘭革命衛隊軍官舉行葬禮，送葬隊伍在德黑蘭引來大批民眾表達反美及反以訴求。（法新社）
伊朗當局五日為在該國駐敘大使館遭空襲事件身亡的伊朗伊斯蘭革命衛隊軍官舉行葬禮，送葬隊伍在德黑蘭引來大批民眾表達反美及反以訴求。（法新社）

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伊朗五日重申矢言報復以色列一日空襲其駐敘利亞大使館。以色列戰時內閣四日緊急開會，總理內唐亞胡回嗆將回擊任何傷害或打算傷害以色列者。

數千名民眾五日齊聚德黑蘭，為前述使館遇襲事件死亡的伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）七名軍官舉行葬禮，其中包括兩位准將。伊朗指控以色列是幕後黑手，以方迄未承認。伊朗官媒畫面顯示，群眾持遭炸死的軍官遺照，並舉寫著諸如「以色列去死」及「美國去死」等口號的布條。

ＩＲＧＣ指揮官沙拉米向這些示威群眾喊話，「我們的勇士將懲罰猶太復國主義者的政權」，「敵人對神聖伊斯蘭共和國（伊朗）的所作所為，（伊朗）將有所回應」。五日正是年度「聖城（耶路撒冷）日」，伊朗官方在全國舉行大規模的挺巴、反以集會。

另一方面，內唐亞胡四日反控伊朗多年來直接或間接透過其代理人「和我們作對」，因此以色列將在攻守兩方面對抗伊朗與其代理人。「我們知道如何保護自己，將按一項簡單原則行動，那就是以牙還牙」。

英國每日快報等幾家小報及非主流媒體四日則報導，美國中情局（ＣＩＡ）已警告以色列，伊朗將在接下來四十八小時內報復攻擊。路透同日亦報導，特拉維夫等以色列部分地區的全球定位系統（ＧＰＳ）已中斷服務，以防飛彈來襲。

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