以軍「誤炸」人道組織？創辦人：故意的

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非政府組織「世界中央廚房」（ＷＣＫ）救援車隊一日在加薩走廊遇襲，造成美英澳等國共七名人道工作者遇害。其創辦人安德瑞斯三日以視訊方式，指控該救援組織車隊遭以軍有計畫而且逐輛鎖定轟炸。

路透三日報導，該車隊出發前已和以軍溝通，因此以軍清楚其行進路線。遭轟炸並釀成傷亡「並非運氣不好，而是（以軍）『不小心』在錯的地方投彈」。

安德瑞斯說，該車隊全長逾一點五公里至一點八公里，車頂繪有象徵ＷＣＫ的彩色標誌，「非常明確說明我們的身分與目的」。但儘管以軍知道該車隊的動向，「卻仍在那片他們目前控制的『非衝突區』鎖定攻擊我們，襲擊次數恐不只三次」。

安德瑞斯提到，以軍攻擊第一輛車時，工作人員還能跑到第二輛，但第二輛隨後也遭攻擊，迫使他們移到第三輛車。車上的工作人員曾試圖向以軍表明身分，但緊接著第三輛遇襲，「我們就目睹接下來的（死傷）後果」。

安德瑞斯拒絕接受美以聲稱這起事件是「無心之過」的說法，並要求美國政府和遇難人員的國家政府徹查。據聯合國統計，自去年十月以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰以來，至少已有一九六位人道工作者在加薩喪生。ＷＣＫ是現年五十四歲的安德瑞斯在二○一○年一月海地強震後創立，旨在繞過各國的官僚程序，提供災區緊急援助。

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