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炸人道救援組織 以軍罕見認錯

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
人道組織世界中央廚房的車隊遭到以色列空襲，車頂被炸出一個大洞。（路透）
人道組織世界中央廚房的車隊遭到以色列空襲，車頂被炸出一個大洞。（路透）

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人道援助組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）成員一日在加薩遭以色列軍隊空襲，來自美國、英國和澳洲等國的七名援助工作者喪生。美國總統拜登表示「震怒」，和各國領袖齊聲痛批以色列，要求加強保護平民。以軍三日罕見公開道歉，承認犯下「嚴重錯誤」。

由西班牙大廚安德列斯創辦的世界中央廚房說，由三輛車組成車隊在加薩中部城市「迪爾巴拉」食物倉庫卸下一批食物，駛離時在一日晚間遭以軍空襲。車隊外觀有清楚標示，事先也將動向通知以軍，卻仍遭攻擊。

紐約時報報導，車隊多次遭擊中，三輛車領頭的一輛和最後一輛相距約三公里，中間那輛車的車頂開了大洞。殉職七人來自澳洲、波蘭和巴勒斯坦，以及三名英國人，另有一人具美國和加拿大雙重國籍。

這是以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年十月爆發戰爭以來，首度傳出外國援助人員在加薩死亡。

美國總統拜登重話抨擊以色列，對人道工作者殉職感到「震怒和心碎」。他說：「這種事根本不該發生。以色列在保護平民方面做得不夠。」拜登也批評以色列沒有採取足夠措施，保護向巴勒斯坦民眾提供急需援助的人員。

澳洲總理艾班尼斯表示這起攻擊行動「令人無法接受」，澳洲外長將召見以國駐澳洲大使。英國外相卡麥隆、波蘭外交部長西克爾斯基都要求以國解釋。

以色列總理內唐亞胡承認以國該為這次攻擊事件負責，「對此悲劇深感遺憾」。

以軍參謀總長哈勒維表示，「這起事件是嚴重錯誤」。他將此歸咎於「辨識錯誤」，說時值戰爭期間又在夜間，「情況非常複雜，但這不應該發生」。

哈勒維表示將指派獨立機構進行調查，「以色列正在和哈瑪斯作戰，而非加薩人民。我們對於不慎傷害世界中央廚房人員致歉」。

紐時指出，以哈戰爭期間，以軍對於外界批評通常是直接駁斥，表示他們的作為都是為了擊敗哈瑪斯。哈勒維這番談話，是以軍罕見認錯。

聯合國表示，加薩戰爭已造成近二百名援助人員喪生。哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，加薩地區約有三萬三千人喪生，大多為婦孺。

以色列 澳洲 美國

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