伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲：你需要了解的4大問題

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4月1日位於大馬士革西部費耶茲·曼蘇爾路（Fayez-Mansour-Road）上的伊朗駐敘利亞大使館領館大樓發生爆炸。據最新消息，該建築被完全炸毀，並造成至少13人死亡，其中包括兩名伊朗革命衛隊（IRGC）的高級成員：聖城旅（Al-Kuds）高級指揮官扎赫迪（Mohammed-Resa Sahedi）及其副手拉希米（Mohammed Hadi Hadschi Rahimi）。扎赫迪據稱與真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）關係尤為密切。

伊朗駐敘利亞大使阿克巴裡（Hossein Akbari）的官邸也在遭襲建築內。但阿克巴裡本人在襲擊發生時位於領館旁的大使館主樓內，因而得以幸免。阿克巴裡表示，以軍F-35戰鬥機以很短的時間間隔發射了6枚導彈，擊中領館大樓。敘利亞國防部稱，導彈發射自被以色列佔領的戈蘭高地。

聖城旅（Al-Kuds）是什麼組織？

此次空襲對伊朗是一次重大打擊。聖城旅是伊朗革命衛隊（IRGC）專門從事海外行動的精銳部隊。根據官方說法，其擁有大約5000名成員，且直接聽令於伊朗最高領袖哈梅內伊（Ajatollah Ali Khamenei）。聖城旅成立於1980年代伊朗-伊拉克戰爭時期，旨在將1979年的伊斯蘭革命目標推廣至整個穆斯林世界。

「Al-Kuds」（al-Quds）是耶路撒冷的阿拉伯語名稱，奪回這座對猶太人、基督徒和穆斯林來說都是聖地的城市是該組織的主要長期目標之一。聖城旅與其他激進伊斯蘭、反以色列組織合作，比如哈馬斯或黎巴嫩真主黨。與哈馬斯和真主黨一樣，聖城旅也被美國列為恐怖組織，但尚未被歐盟列入恐怖組織名單。聖城旅高級成員經常作為「軍事顧問”活躍在伊拉克、敘利亞和黎巴嫩地區，協調那裡的軍事和准軍事行動，從而擴大德黑蘭對這些國家的影響力。

敘利亞和伊朗如何回應？

伊朗最高精神領袖哈梅內伊和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）指認以色列為空襲發動者，並威脅進行報復。萊希在總統辦公室發布的一份聲明中稱，這種「卑鄙的罪行」將「不會不了了之」，並譴責發生在大馬士革的襲擊是「非人道的、侵略性的、可恥的入侵行為」，以及「公然違反國際規則」。敘利亞真主黨也表示，大馬士革空襲「不會沒有後果」。

多個阿拉伯國家以及俄羅斯和中國都對該襲擊事件進行了譴責，稱外交機構的安全不容侵犯。應俄羅斯要求，聯合國安理會於周二就此次襲擊召開緊急會議。

為什麼以色列越來越頻繁地將敘利亞作為襲擊目標？

以色列軍隊通常不對發生在敘利亞的襲擊事件發表評論，此次事件也同樣未做置評。但以軍經常對敘利亞和黎巴嫩境內目標進行轟炸，目的在於遏制德黑蘭在該地區日益增長的軍事影響力。自加沙戰爭爆發以來，襲擊數量有所增加。上周日，以色列向大馬士革附近的一個軍事研究機構發射了四枚火箭彈。兩天前，以色列向敘利亞西北省阿勒頗多個目標發動空襲，造成50多人喪生，據信其中大部分是敘利亞軍事人員和真主黨民兵。

以色列或其盟國已多次對聖城旅高級成員進行定點暗殺。四年前，伊朗聖城旅最具影響力的將領之一蘇萊曼尼（Ghassem Soleimani）在巴格達遭美國無人機襲擊身亡。此次大馬士革襲擊事件尤其引人關注的原因是遭襲對象為伊朗大使館——法律上屬於國家領土的延申，因而此次襲擊等同於在伊朗領土上進行。

衝突進一步升級的風險有多大？

德黑蘭方面做出的回應中出現越來越多的聲音表示將不排除采取軍事行動進行報復。伊朗駐聯合國大使埃爾沙迪（Zahra Ershadi）在襲擊發生數小時後致聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的信中寫道：「根據國際法和《聯合國憲章》，伊朗保留對這種可恥行為做出堅決回應的合法和固有權利。」

柏林科學與政治基金會（SWP）訪問學者哈米德雷達·阿齊茲（Hamidreda Azizi）在社交媒體平台X上的一篇帖子稱此次以色列空襲伊朗大使館事件呈現出了一種「新的特質」，並導致伊朗和以色列之間的緊張局勢顯著加劇。

阿齊茲認為，此次駐大馬士革使館遭襲事件將被伊朗強硬派視為「直接宣戰」。事實上，據阿齊茲觀察，以色列軍隊的打擊目標發生了轉變。以色列過去避免與伊朗軍事目標發生直接對抗。加沙戰爭爆發後，以色列才開始更多地將其鄰國內的伊朗高級指揮官列做打擊目標。

此外，阿齊茲表示，德黑蘭現在處於兩難境地。若缺乏回應，伊朗在其盟友中的地位將會受到嚴重削弱，並使其軍隊和指揮官受到進一步襲擊的威脅。因此，德黑蘭可能被迫作出軍事回應。但這種可能性有多大目前尚未可知。

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