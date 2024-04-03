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伊朗駐敘使館遇襲…中俄譴責 美急撇清稱不知情

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

伊朗指控以色列一日空襲其外館，美國國務院發言人米勒對此指稱，華府關切任何將導致中東衝突加劇的情況，但預料此事不會影響以哈人質談判。中國大陸、俄羅斯和沙烏地阿拉伯均譴責這起攻擊，歐盟則呼籲克制，勿使衝突升溫。

伊朗外長阿布杜拉希安在社群媒體寫道，德黑蘭已召見瑞士駐伊朗大使，要求其向華府轉達美國必須為盟友以色列的行為負責。由於美伊未建交，瑞士擔任美國在德黑蘭的代表。

但白宮國安會發言人華森聲明，美國並未參與此事件而且事前並不知情。紐約時報引述一位匿名美國官員報導，該聲明已經直接傳達給伊朗。

中國外交部發言人汪文斌二日表示，中方譴責襲擊該使館的行為，敘利亞主權獨立和領土完整應受尊重，外交機構安全不容侵犯，北京亦反對任何升級當前中東局勢緊張的行為。但他未點名是以色列發動襲擊。

俄國外交部一日也對該使館遇襲表達強烈譴責，認為外交領事機構遇襲不可接受，有違維也納外交與領事關係公約，這類以色列的「侵略行徑」必須加以制止。克里姆林宮發言人佩斯科夫二日則語帶保留說，不會過早定論，但這類襲擊已違反國際法基礎，屬侵略行為。

沙國外交部也譴責該起攻擊，拒接受用任何藉口鎖定攻擊外交機構。歐盟對外事務發言人史丹諾二日說，對以色列疑似涉及的伊朗使館襲擊感到擔憂，在中東情勢愈來愈緊張下，展現克制至關重要，局勢升級對各方都無益處。

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