聽新聞
test
0:00 / 0:00

中東戰事 瀕臨全面蔓延邊緣

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
在大馬士革的伊朗駐敘大使館一日遭飛彈空襲，現場一片狼藉。分析稱此事件恐淪為以哈衝突擴大成區域戰爭的最後一根稻草。 (路透)
在大馬士革的伊朗駐敘大使館一日遭飛彈空襲，現場一片狼藉。分析稱此事件恐淪為以哈衝突擴大成區域戰爭的最後一根稻草。 (路透)

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、卡達半島電視台及華爾街日報引述分析家報導，伊朗駐敘使館遭空襲事件，可能是以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯鏖戰近半年以來，中東戰事在主戰場加薩走廊以外最危險的升級事件，恐淪為擴大成區域戰爭的最後一根稻草。

這起事件是以色列最近一連串在敘利亞所為的明目張膽攻擊之一，這些攻擊以伊朗伊斯蘭革命衛隊與伊朗支持的黎巴嫩民兵團體真主黨為對象。伊朗及真主黨領導高層對以色列這些攻擊雖一再揚言將做出回應，但除了以黎邊境持續達數月的小規模衝突，此前以色列對敘利亞境內發動的攻擊，並未引發這些小衝突進一步蔓延。

伊朗的中東盟友聲稱，他們代表正在加薩飽受苦難的巴勒斯坦人對抗以色列，此舉有助提高他們在區域內的知名度，以及對其本國國內政治的影響力。華府並認為，自以哈開戰以來，這些伊朗盟友其實一直尋求避免演變為一場全面衝突，但在一日這起事件後，美方恐打錯此一如意算盤。

伊朗使館遭炸似乎意味著以色列鎖定伊朗軍事官員的行動升級，這些官員被認為供應錢及武器給強硬派團體在加薩與黎巴嫩邊境和以色列戰鬥。

不過，華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）專家艾爾特曼看法不同。他認為以色列很可能將一日的攻擊更當作一種嚇阻，以方相信一旦其因害怕而對反擊猶豫不決，那威脅只會有增無減，只要不時採取像一日那樣的作為，其對手就將被威懾。

華府智庫中東研究所研究員史林也提到，以色列藉此向伊朗宣示兩國進入「新領域」，將隨時隨地發動攻擊。

中東 以色列 伊朗 加薩走廊 華府

延伸閱讀

【Daily Podcast】以色列炸死伊朗革命衛隊指揮官／世界中央廚房WCK成員在加薩喪命／土耳其地方選舉：主要反對黨CHP大勝打破35年紀錄

世界中央廚房宣布暫停援助加薩！事先和以軍協調過 7員工仍遇襲身亡

以色列內訌 央行為何點名極端教徒要當兵

以襲大馬士革釀8死 聖城部隊指揮官喪生 中東雪上加霜

相關新聞

伊朗駐敘使館遭炸 揚言報復以色列

敘利亞首都大馬士革的伊朗駐敘大使館一日遭空襲，伊朗革命衛隊（ＩＲＧＣ）旗下菁英團體「聖城部隊」三位高階指揮官、四位軍官等...

美擬近六千億對以軍售 創新高

路透等幾家外媒一日引述知情人士報導，拜登政府就快批准軍售以色列達五十架美製Ｆ–１５戰機，這筆交易預計總值逾一八○億美元（...

中東戰事 瀕臨全面蔓延邊緣

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、卡達半島電視台及華爾街日報引述分析家報導，伊朗駐敘使館遭空襲事件，可能是以色列和巴勒斯坦武...

使館遇襲 中、以都曾是苦主

伊朗駐敘利亞大使館一日遭空襲，由於各國駐外使領館受國際公約保護，尤其是大使館，被視為一國主權象徵，甚至該國領土的延伸，故...

加薩戰火延燒「伊斯蘭恐懼增」 美國反穆斯林歧視攻擊案創新高

以色列與哈瑪斯在加薩走廊激戰之際，伊斯蘭恐懼症與偏見也隨之增加。倡議團體今天公布數據顯示，去年美國境內針對穆斯林與巴勒斯...

以色列炸死伊朗革命衛隊指揮官，世界中央廚房成員加薩喪命

以色列於4月1日空襲伊朗駐敘利亞領事館，根據敘利亞人權觀察組織的說法，攻擊至少造成11人死亡，其中包括伊朗革命衛隊的指揮官札赫迪（Mohammad Reza Zahedi）。以色列軍方對此沒有任何對外評論說法，但這起精準轟炸的攻擊，讓伊朗的憤怒再次升高，外界也擔憂伊朗與以色列的衝突會否因此升級，或是伊朗可能再透過黎巴嫩真主黨的協助，向以色列展開報復。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。