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伊朗將領又被擊斃 以哈衝突恐擴大？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

雖然過去不是沒有伊朗將領被以色列空襲身亡，但在以哈衝突之時又有高級將領遭以軍擊斃，外界擔心以色列、伊朗之仇恐擴大為中東全面衝突。以色列與親伊朗勢力除了在以哈交戰外，敘利亞也是主要戰場，而伊朗革命衛隊資深指揮官札哈迪2日遭以色列空襲身亡，伊朗已揚言要採取報復行動。

高級將領屢遭暗殺

根據《英國廣播公司》報導，據傳以色列軍隊2日對敘利亞首都大馬士革的伊朗領事館發動空襲，伊朗革命衛隊表示，7位軍隊成員因空襲喪命，其中包括資深指揮官札哈迪。以色列先前曾透過轟炸與暗殺等方式，讓伊朗革命衛隊多位高級軍官身亡，包括高階指揮官慕薩維與蘇雷曼尼等人。

伊朗境內也開始浮現不滿情緒，首都德黑蘭有許多民眾在街上抗議，呼籲政府要對以色列的襲擊有所回應。《以色列時報》提到，伊朗外交部也馬上說，伊朗有權採取報復行動。

被指控的以色列軍方則表示，不對外國媒體的報導進行評論。而敘利亞、黎巴嫩真主黨則譴責空襲傷及無辜，是恐怖攻擊。但這些國家都是親伊朗政權或組織。

加薩極度缺乏物資

以哈衝突爆發以來，以色列周圍親伊朗的組織或國家，都有對以色列發動程度不一的襲擊，包括黎巴嫩的真主黨，還有敘利亞軍隊，盤據在加薩走廊的哈瑪斯背後本就是伊朗撐腰。以色列與伊朗向來在中東就是世仇，外界也擔心在伊朗確定要回擊下，以哈衝突恐更擴大。

在加薩走廊，近日也有3位外國的人道援助工作人員，與他們的巴勒斯坦駕駛因以色列國防軍空襲而身亡，讓NGO「世界中央廚房」感到非常遺憾。以色列目前仍對加薩進行陸海封鎖，西方只能空投物資，但聯合國指出，加薩走廊內2百多萬民眾都已陷入人道危機，空投顯得緩不濟急。

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以色列 伊朗 空襲

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