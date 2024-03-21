調解以哈衝突 美將召集中東領袖
美國國務卿布林肯第6度出訪中東，並希望阿拉伯國家能聚集埃及討論以哈衝突！布林肯將前往以色列、約旦與沙烏地等國家與各國外交部長會面。美國最終則希望各國領袖能在埃及碰面，設法謀求讓以哈停火之道。目前以色列仍打算強攻加薩南部大城拉法，總理納坦雅胡未有妥協跡象。
6次出訪 仍難調停
根據《半島電視台》報導，布林肯將先出訪沙烏地、以色列等地，再回到埃及與各國領袖會面，希望能讓各國領袖集思廣益，如何解決以哈衝突。布林肯到沙烏地將會與外交部長法翰，還有掌權的王儲薩勒曼見面，討論的面向聚焦在如何擴大對加薩的人道援助
《路透社》提到，先前美國有NGO與阿聯合作，運送一批人道物資進入加薩走廊，但數量遠遠不夠當地所需，且以色列國防軍對加薩走廊進行陸海空全面封鎖，也讓當地陷入嚴重的人道危機。這是布林肯自去年10月哈瑪斯發動對以色列襲擊以來，第6度在中東各國進行調停之旅。
美國挺以有分歧
美國、埃及與卡達原本要替以哈兩國在10日開始的伊斯蘭齋月停戰，但以色列認為必須殲滅哈瑪斯，軍事行動才能結束，且納坦雅胡已經明言會忽略美國總統拜登的警告，將對仍有哈瑪斯軍事據點的拉法城發動攻擊，寧願讓衝突擴大的態度，也讓外界相當擔心衝突會波及其他國家。
美國也開始對以色列耐心漸失，民主黨參議院領袖舒默批評納坦雅胡是以巴達成和平的障礙，且呼籲以色列要解散內閣、舉行大選。拜登還稱讚舒默的演說非常好，表達很多美國人對以哈衝突的擔憂；但共和黨揚言要全力支持以色列打敗哈瑪斯。
目前以哈衝突已經造成超過3.1萬名巴勒斯坦人死亡、150萬人流離失所，且多數民眾都聚集在拉法城，面臨疾病、缺乏物資與醫藥的困境。
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言