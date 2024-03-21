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調解以哈衝突 美將召集中東領袖

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國國務卿布林肯再次出訪中東，顯示美國在以哈衝突的焦頭爛額。（@SecBlinken via Twitter）
美國國務卿布林肯再次出訪中東，顯示美國在以哈衝突的焦頭爛額。（@SecBlinken via Twitter）

美國國務卿布林肯第6度出訪中東，並希望阿拉伯國家能聚集埃及討論以哈衝突！布林肯將前往以色列、約旦與沙烏地等國家與各國外交部長會面。美國最終則希望各國領袖能在埃及碰面，設法謀求讓以哈停火之道。目前以色列仍打算強攻加薩南部大城拉法，總理納坦雅胡未有妥協跡象。

6次出訪 仍難調停

根據《半島電視台》報導，布林肯將先出訪沙烏地、以色列等地，再回到埃及與各國領袖會面，希望能讓各國領袖集思廣益，如何解決以哈衝突。布林肯到沙烏地將會與外交部長法翰，還有掌權的王儲薩勒曼見面，討論的面向聚焦在如何擴大對加薩的人道援助

路透社》提到，先前美國有NGO與阿聯合作，運送一批人道物資進入加薩走廊，但數量遠遠不夠當地所需，且以色列國防軍對加薩走廊進行陸海空全面封鎖，也讓當地陷入嚴重的人道危機。這是布林肯自去年10月哈瑪斯發動對以色列襲擊以來，第6度在中東各國進行調停之旅。

美國挺以有分歧

美國、埃及與卡達原本要替以哈兩國在10日開始的伊斯蘭齋月停戰，但以色列認為必須殲滅哈瑪斯，軍事行動才能結束，且納坦雅胡已經明言會忽略美國總統拜登的警告，將對仍有哈瑪斯軍事據點的拉法城發動攻擊，寧願讓衝突擴大的態度，也讓外界相當擔心衝突會波及其他國家。

美國也開始對以色列耐心漸失，民主黨參議院領袖舒默批評納坦雅胡是以巴達成和平的障礙，且呼籲以色列要解散內閣、舉行大選。拜登還稱讚舒默的演說非常好，表達很多美國人對以哈衝突的擔憂；但共和黨揚言要全力支持以色列打敗哈瑪斯。

目前以哈衝突已經造成超過3.1萬名巴勒斯坦人死亡、150萬人流離失所，且多數民眾都聚集在拉法城，面臨疾病、缺乏物資與醫藥的困境。

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