德總理再訪以色列 呼籲三思拉法地面攻勢

德國總理蕭茲與以色列總理內唐亞胡會晤時，鑑於加沙戰爭中很高的人員傷亡人數，對以色列軍事行動提出疑問。

在周日的共同記者會上，蕭茲強調以色列面對恐怖主義哈馬斯的防禦權，但同時也呼籲內唐亞胡再次考慮在加沙地帶的戰略。「無論目標有多重要：是否足以為如此高昂的代價作出辯護？抑或有其它達到這一目標的途徑？」

內唐亞胡則表示，與德國總理一致認為，必須清除哈馬斯。只要該極端伊斯蘭恐怖組織還存在於加沙地帶，就不會有和平。「如果決議要對我們進行種族清洗的哈馬斯完好無損，我們就沒有未來。」

對拉法地面攻勢引憂

周五，內唐亞胡批准對與埃及邊境的拉法發動地面攻勢。加沙地帶220萬人口中有150萬在拉法避難。救援組織稱那裡的條件是災難性的。以色列的盟國及國際援助機構擔心對拉法地面攻勢帶來極其巨大的人員傷亡。而在穆斯林齋月期間，這又可能導致耶路撒冷聖殿山阿克薩清真寺發生騷亂。

內唐亞胡則承諾，在發動地面攻勢前首先讓平民進入安全地帶。但蕭茲提出疑問，150萬平民如何得到保護、如何安置。「軍事邏輯是一種考慮，但還有人道主義邏輯。」

蕭茲說，戰爭五個多月，平民傷亡人數極高，「許多人會說過高」。他說，單靠軍事手段不能掃除恐怖主義。「我們需要一個可持續、維護持久安全的解決方案。」

蕭茲稱，與內唐亞胡進行了非常深入的、「朋友之間非常開放的討論」。

二人的記者會未允許提問。

這是自10月7日哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊、加沙戰爭爆發以來，德國總理對以色列的第二次訪問。據哈馬斯控制下的衛生部門數據，已有數萬人在以色列的反恐軍事行動中死亡。

蕭茲訪問以色列前與約旦國王阿卜杜拉二世會晤。此外，蕭茲還與以色列總統赫爾佐克、國防部長甘茨以及被劫持人質家屬會晤。據估計，尚有約100名人質仍活著。

德國的特殊歷史責任

哈馬斯發動恐怖襲擊後10天，蕭茲首次訪問以色列，向該國確保德國的聲援。「以色列及其國民的安全是德國的國家理性」，他當時說道。「猶太人大屠殺事件意味著，我們有責任維護以色列國家的生存與安全。」

與其它盟國相比，蕭茲對以色列軍事行動的批評迄今仍十分保留。

蕭茲會晤約旦國王之際，德國空軍在約旦首都安曼准備救援物資。由此，德國也參與了約旦發起的空投物資倡議。周六空投的首批物資是四噸食品，包括米和面。周日則是第二批次空投。還有多個國家參與了這一行動。

（德新社、法新社）

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