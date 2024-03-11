拜登批以色列 美媒：可能扣留軍援

美國總統拜登九日接受美媒專訪時說，以色列若攻擊南加薩大城拉法將逾越「紅線」，但隨後又稱以色列防衛至關重要，不存在會使他切斷所有對以軍援的紅線。卡達半島電視台十日報導直指，拜登說法矛盾而且令人困惑；華爾街日報報導則認為，此說法保留美國扣住部分種類軍援的可能性。

以色列總理內唐亞胡視進攻拉法為消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的必要行動，但此舉可能使白宮與內唐亞胡政府攤牌。拜登接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問說，內唐亞胡有權保衛國家和追擊哈瑪斯，但必須更關注遭殃及的無辜平民，並批評內唐亞胡對以色列的傷害比幫助多。這句話也是拜登至今對內唐亞胡最尖銳的批評之一。

拜登受訪時雖稱以軍突襲拉法將超過紅線，卻又補充說，這是紅線沒錯，但「我絕不會拋棄以色列」，以色列國防仍至關重要，「所以並沒有我會將所有供應以色列的武器斷供的紅線，那（以色列）他們就會沒有『鐵穹』（飛彈防禦系統）自衛」。他表示，不能再讓三萬名巴人因（內唐亞胡政府）要追殺哈瑪斯而喪命，要處理哈瑪斯造成的創傷，還有其他辦法。

拜登並說他曾勸以色列戰時內閣勿重蹈美國覆轍，「美國曾犯錯，我們追緝（凱達組織前領袖）賓拉登直到得手」，但美國不應全面涉入伊拉克及阿富汗，「這沒必要」。他去年十月訪以時提醒以色列人勿像九一一事件後的美國，遭憤怒沖昏頭。

拜登此次除尖銳批評內唐亞胡，並凸顯白宮日益關切拉法情勢，一旦以軍行動釀成大量平民傷亡，美國恐扣住若干對以軍援。但美國官員坦言，對軍援設前提的決策，仍取決於拜登想打壓以色列政府到什麼程度。打壓雖可能使他在今年總統大選流失以色列支持者選票，卻可能有助拉攏阿拉伯裔選民，尤其在搖擺州密西根州。

拜登曾希望最快自十日起的穆斯林齋戒月前達成以哈休戰，但以哈仍暫無此跡象。

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