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建港援加薩 拜登挨批轉移焦點

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統拜登。 圖／歐新社
美國總統拜登。 圖／歐新社

美國國防部八日表示，總統拜登七日國情咨文宣布將建造漂浮軍事港口、以加速向加薩輸入人道物資，可能需動用上千名美軍、花六十天完成。救援組織批評，危急的加薩兒童等不了好幾周，美國應施壓以色列立即擴大從陸路輸入物資。紐約時報報導，拜登推動援助加薩平民卻同時對以軍援，凸顯自身政策衝突。

拜登七日在國情咨文發表前述計畫。五角大廈發言人賴德說，美國海、陸軍將參與建設，完工後可讓船隻在該港卸載物資，轉移到較小船隻，再經臨時堤道運至加薩，每天可望提供加薩居民逾兩百萬份餐點。興建碼頭和堤道短則一個月，長則兩個月或更久。

賴德還說，美軍不會在加薩地面參與運送，華府將與區域夥伴合作。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美方仍在試圖確定誰會在堤道另一端接收物資並加以分配。拜登八日被媒體問及誰會負責該港維安時，稱會是以色列人。

英國慈善機構「拯救兒童基金會」主任李伊直言，加薩兒童因營養不良性命垂危，要在幾小時或幾天內救命，不是還要數周。無國界醫生組織（ＭＳＦ）美國總幹事貝努瓦則說，該建港計畫轉移外界對真正問題：以色列對加薩無差別、不符比例原則的作戰，以及懲罰式圍困的注意力。

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