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加薩停火協議再陷僵局！以巴各持己見條件難談 美國出手也沒用

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列堅持要消滅哈瑪斯，哈瑪斯又不願釋放所有人質，雙方停火協議再陷僵局。美聯社
以色列堅持要消滅哈瑪斯，哈瑪斯又不願釋放所有人質，雙方停火協議再陷僵局。美聯社

以色列堅持要消滅哈瑪斯，哈瑪斯又不願釋放所有人質，雙方停火協議再陷僵局！原本在3日接近雙方答應停火，將會停戰6周，但後來彼此條件仍無法談妥，目前仍不確定未來會發生什麼事。美國埃及卡達近日積極奔走替以巴協調，但成效似乎有限。

哈瑪斯再丟提案

根據《半島電視台》報導，據傳以哈與美國、埃及與卡達在埃及首都開羅的調停會議並未達成停戰協議，雙方都說在等對方的回應，但對彼此條件仍不願妥協。

哈瑪斯拒絕釋放1百位人質，只願返還70位，除非以色列撤軍，並釋放非法囚禁的巴勒斯坦民眾；以色列則拒絕這些條件，並堅持剿滅哈瑪斯，所有戰俘需被釋放。

但美國曾提出停火6週，哈瑪斯需釋放老弱婦孺傷殘的以色列人質，還有援助北加薩走廊的民眾等停火條件，僅獲得以色列勉強接受，美國國務卿布林肯則喊話哈瑪斯接受這些條件，但哈瑪斯據傳又有提案給協助調停的3國，這兩天將會密集討論。

批美卸責未停戰

調停三國先前想說，由於伊斯蘭重要的齋月將於10日到來，因此希望雙方能停火6週，但目前看來似乎仍未有明顯進展。《路透社》提到，美國總統拜登近日也積極對哈瑪斯施壓，強調是否停戰的決定權在哈瑪斯手上。對此，哈瑪斯不滿回應，美國是想把停戰失敗的責任丟到哈瑪斯身上。

以哈戰爭自去年10月爆發以來，已經造成巴勒斯坦方超過3萬人死亡，多數是小孩與婦女；以色列則有1139人死亡（多數是在10月襲擊時身亡）、150位人質還在哈瑪斯手上。雙方曾於去年11月底停戰一週，並交換戰俘，但此後就遲遲無法達成停戰協定。

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