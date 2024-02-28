以哈將達協議 拜登：盼下周停火

美國總統拜登廿六日說，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停戰和人質釋放協議「接近」完成，可望周末前啟動、三月四日前達成停火。他並稱以色列有意依照相關協議，在穆斯林齋戒月期間暫停作戰。

拜登在紐約競選時向記者透露，以哈可望幾天內開始停火，「我的國安顧問告訴我，我們很接近了，但還沒有完成」。拜登廿六日接受美國國家廣播公司訪問時也說，以色列已同意在三月十日起的齋戒月停止活動。

拜登此前曾論及以哈六周停火事宜，並說此類暫時停火協議，可望在以色列和阿拉伯國家建交進程上「給我們時間，開始往許多阿拉伯國家準備好邁進的方向前進」，也將有助推動巴人建國。

拜登表示，「以色列擁有絕大多數國家的壓倒性支持。如果沒有停手，他們將失去全球各地的支持。這不符合以色列的利益」。

以色列總理內唐亞胡稱準備好達成協議，但哈瑪斯應放棄「天方夜譚般」的要求，「如果可以，我們顯然希望達成協議，這取決於哈瑪斯」。

面對美國停戰壓力，內唐亞胡堅稱對加薩南端拉法的攻擊仍在計畫中；在全面勝利的目標下，無論是否達成人質協議都會攻擊，但同時也有平民撤離計畫。

哈瑪斯發言人朱瑞廿六日稱任何停火協議都需「確保（以色列）結束侵略、撤回占領地、返回流離失所人民、讓援助物資進入、重建避難所設施」。

一位會談知情人士證實，協議可能會分幾個階段實施，初步協議擬先停火六周，釋放一批以色列老病及婦孺人質換取巴勒斯坦囚犯獲釋；停火第二階段談判預計更複雜，涉及釋放以軍人質和刑期較長的巴囚、以軍撤軍、永久停戰及戰後安排等。

紐時報導，以方談判人員暗示可釋放十五名涉恐怖主義的巴勒斯坦重罪犯，交換哈瑪斯釋放五名以色列女兵。

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