聽新聞
test
0:00 / 0:00

以哈將達協議 拜登：盼下周停火

聯合報／ 編譯廖振堯、高詣軒／綜合報導
一名巴勒斯坦孩童廿六日坐在加薩北部拜特拉希亞的建築物殘骸旁，這些建築遭以色列襲擊毀壞。（法新社）
一名巴勒斯坦孩童廿六日坐在加薩北部拜特拉希亞的建築物殘骸旁，這些建築遭以色列襲擊毀壞。（法新社）

美國總統拜登廿六日說，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停戰和人質釋放協議「接近」完成，可望周末前啟動、三月四日前達成停火。他並稱以色列有意依照相關協議，在穆斯林齋戒月期間暫停作戰。

拜登在紐約競選時向記者透露，以哈可望幾天內開始停火，「我的國安顧問告訴我，我們很接近了，但還沒有完成」。拜登廿六日接受美國國家廣播公司訪問時也說，以色列已同意在三月十日起的齋戒月停止活動。

拜登此前曾論及以哈六周停火事宜，並說此類暫時停火協議，可望在以色列和阿拉伯國家建交進程上「給我們時間，開始往許多阿拉伯國家準備好邁進的方向前進」，也將有助推動巴人建國。

拜登表示，「以色列擁有絕大多數國家的壓倒性支持。如果沒有停手，他們將失去全球各地的支持。這不符合以色列的利益」。

以色列總理內唐亞胡稱準備好達成協議，但哈瑪斯應放棄「天方夜譚般」的要求，「如果可以，我們顯然希望達成協議，這取決於哈瑪斯」。

面對美國停戰壓力，內唐亞胡堅稱對加薩南端拉法的攻擊仍在計畫中；在全面勝利的目標下，無論是否達成人質協議都會攻擊，但同時也有平民撤離計畫。

哈瑪斯發言人朱瑞廿六日稱任何停火協議都需「確保（以色列）結束侵略、撤回占領地、返回流離失所人民、讓援助物資進入、重建避難所設施」。

一位會談知情人士證實，協議可能會分幾個階段實施，初步協議擬先停火六周，釋放一批以色列老病及婦孺人質換取巴勒斯坦囚犯獲釋；停火第二階段談判預計更複雜，涉及釋放以軍人質和刑期較長的巴囚、以軍撤軍、永久停戰及戰後安排等。

紐時報導，以方談判人員暗示可釋放十五名涉恐怖主義的巴勒斯坦重罪犯，交換哈瑪斯釋放五名以色列女兵。

以色列 哈瑪斯 拜登

延伸閱讀

盼以哈談判本周末前達協議 拜登：下周一可望停火

移民成大選重要議題 拜登、川普 將同日訪德州邊境

搖擺州密西根今初選 兩黨選民冷感 甚至不想投票

黎智英被捕後仍支配蘋果日報編採 未改變新聞角度

相關新聞

以哈將達協議 拜登：盼下周停火

美國總統拜登廿六日說，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停戰和人質釋放協議「接近」完成，可望周末前啟動、三月四日前達成停火。...

拜登稱加薩可望停戰 以色列、哈瑪斯、卡達均稱尚未達成協議

美國總統拜登26日表示，相信以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯能夠在不到一周的時間內達成停火協議，會在3月10日開始的伊斯蘭...

加薩戰爭迄今近5個月 以色列地方選舉成民意風向球

以色列今天舉行兩度延宕的市議員選舉，隨著以哈戰爭爆發近5個月，這場選舉讓外界得以從中一窺以色列的民意走向

華郵：哈瑪斯首腦藏身加薩地道 拿人質當肉盾

「華盛頓郵報」報導，以色列官員說，他們已逼近巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖辛瓦（Yahya Sinwar）...

空投加薩援助物資 約旦借助法軍機

約旦軍方今天表示，他們執行完4次向被圍困的加薩走廊（GazaStrip）空投食品和其它物資的人道救援，其中一次是藉助一架...

盼以哈談判本周末前達協議 拜登：下周一可望停火

以哈衝突持續，以色列堅持除非消滅哈瑪斯，否則不會結束戰爭；哈瑪斯則說若沒有達成停火協議，便不會釋放人質，如今雙方的僵局似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。