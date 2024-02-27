金磚國家在中東衝突問題上各持什麼立場？

構建與西方主導的國際秩序相抗衡的力量一直是金磚國家巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的核心關切之一，而在以色列和哈馬斯衝突的問題上，批評以色列的立場也佔主導地位。

「可以清楚地看到全球南方和西方國家之間存在一條明確的分界線。」來自法蘭克福和平研究所的政治學家斯特凡‧克羅爾（Stefan Kroll）在接受德國之聲採訪時解釋說。以色列被警告應遵守國際人道主義法也表明了這一點。

人們很難在金磚國家那裡聽到有關支持捍衛以色列自衛權的表態。「然而，金磚國家之間並沒有一個正式的共同立場。」 克羅爾說。在國家立場之間存在一些細微差別以及地區性的斡旋嘗試。

巴西：總統盧拉將以色列在加沙地帶的軍事行動與猶太大屠殺作比

巴西和以色列之間的關係目前尤其緊張。巴西總統盧拉在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴舉行的一場新聞發布會上將以色列在加沙地帶的行動稱為「種族滅絕」，並將其與大屠殺相提並論。以色列隨即宣布巴西總統為「不受歡迎的人」，直到他道歉為止。

盧拉曾譴責哈馬斯在去年十月對以色列發動的恐怖襲擊，要求停止暴力，並呼籲提出兩國方案。歐盟，以及美國、德國等國家都將哈馬斯列為恐怖組織。

如今巴西已明確站在巴勒斯坦一邊。該國還支持在海牙國際人權法院（ICJ）針對以色列提起的訴訟。

南非：在聯合國國際法院對以色列提出指控

南非對以色列提出了種族滅絕指控，並請求緊急審理以阻止以色列對加沙的報復性襲擊。這個非洲國家指控以色列在加沙地帶對巴勒斯坦人進行「種族滅絕」。

以色列堅決否認該指控，並指責哈馬斯發動的恐怖襲擊造成約1200人喪生，250多人被劫為人質。

俄羅斯：在中東衝突中與西方對立

本世紀初，以色列620萬居民中約有100萬來自前蘇聯。他們中的許多人以俄語為主要語言。

根據美國智庫布魯金斯學會的分析，俄羅斯總統普亭長期以來一直將此視為以色列和俄羅斯關係的有效紐帶。普亭與以色列總理內唐亞胡的關係也一度相當親密。

然而，普亭的反猶太主義言論以及與哈馬斯代表會面等一系列行為不斷給兩國關係蒙上陰影。克里姆林宮還與伊朗保持著密切的雙邊關係，伊朗的無人機被用於俄羅斯對烏克蘭的侵略戰中。

俄羅斯現在公開支持巴勒斯坦也與烏克蘭戰爭有關。克羅爾說：「俄羅斯一開始也得益於中東衝突分散了人們對俄烏戰爭的注意力。」「此外，俄羅斯還可以繼續利用這一衝突來展示其對西方的制衡作用。」

印度：為加沙提供援助，但也聲援以色列

歐洲政策分析中心（CEPA）高級研究員本‧杜博（Ben Dubow）表示：「在金磚國家中，印度是一個明顯的例外。」尤其是在以色列和哈馬斯開戰之初，印度總理莫迪表達了對以色列的聲援。

新德里與以色列保持著密切的經濟關係。印度是以色列軍火業的重要客戶。但與此同時印度政府也認為自己對致力於解決巴勒斯坦人民的關切負有責任。它在加沙提供人道主義援助，並堅定支持兩國解決方案。

中國對以哈戰爭的立場：微妙但不明確

哈馬斯於10月7日發動襲擊後，中國將自己的立場定位為和平倡導者，並呼籲加沙地帶立即停火。此外，北京主張建立獨立的巴勒斯坦國家。不論真主黨還是哈馬斯都沒有被北京列為恐怖組織。

這一立場即使在10月7日襲擊爆發後也沒有改變。北京譴責了所有形式的暴力行為。杜博表示：「中國以微妙的方式站在巴勒斯坦一邊。」與此同時，中國利用這一衝突批評美國及其對以色列的支持，並將自己塑造為美國的對立面。

金磚國家新成員：有潛在衝突的可能性

據專家稱，新加入的金磚成員國埃塞俄比亞由於自身國內的衝突或很難在金磚聯盟中發揮更大的政治作用。相反的，新成員之間存在發生衝突的可能性。

政治學家杜博認為：「沙特阿拉伯和伊朗之間可能會發生衝突，伊朗在傳統上將以色列視為該地區的頭號敵人，並將哈馬斯視為盟友。」

沙特阿拉伯、阿聯酋以及埃及政府領導人都明確站在反對哈馬斯的立場上。杜博說：「他們均將伊斯蘭主義視為對其統治的威脅。」

在過去幾十年中，這三個國家也與以色列走得更近。克羅爾解釋說：「這三個金磚新成員國家代表了一種獨特的模式。」「他們更傾向於支持巴勒斯坦人，但出於對自身利益的維護，他們在衝突中願意扮演積極的調停者和斡旋者。」

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