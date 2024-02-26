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美英聯軍 4度空襲青年運動
美英聯軍廿四日對葉門境內叛軍「青年運動」在沙那的廣泛目標發動自一月十二日以來第四波空襲，共打擊八地的十八個目標，包括地下的火箭等武器貯存設施、飛彈貯存設施、攻擊型無人機及無人艇、防空系統、雷達與一架直升機。
美英欲藉此制止青年運動對紅海曼德海峽、紅海以南海域及亞丁灣一帶船舶的攻擊行動。而自去年十一月十九日以來，該武裝團體以聲援加薩走廊巴勒斯坦人為由，對紅海與亞丁灣商船及軍艦發動至少五十七次攻擊，並與日俱增。
美英在聯合聲明提到，澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭與紐西蘭支援下，針對伊朗扶植的青年運動實施必要而且符合比例原則精準打擊，旨在破壞並降低青年運動在此一全球最重要航道，對國際貿易、航行船隻和無辜平民的攻擊能力。
該聲明還說，「我們的目標仍是降低區域緊張局勢，恢復紅海穩定，並又一次警告青年運動：面對持續不斷威脅，我們將毫不猶豫捍衛人命及航道自由」。
英國國防部證實派四架「颱風」戰鬥機及兩架「航海家」空中加油機，成功識別並擊中青年運動幾架長程無人機。
美國國防部部長奧斯丁亦表示，「我們將持續以行動向青年運動表明，若不停止非法襲擊將承擔後果。這些攻擊非但影響中東經濟，造成環境破壞，更擾亂對葉門及其他國家的人道援助」。美軍戰機是從紅海的美國海軍航空母艦艾森豪號起飛。
另一方面，青年運動軍事發言人沙里亞廿五日指稱，在亞丁灣襲擊一艘懸掛美國國旗、由美國擁有和營運的油輪托姆托爾號。
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