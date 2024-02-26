以哈或達協議 休戰6周換囚

美聯社廿五日引述以媒報導，美國、以色列、卡達和埃及代表近日於法國巴黎會談，加薩休戰協議談判有所進展。和卡達共同參與斡旋的埃及一位高官透露，目前協議草案內容包括休戰六周並實施人質換囚。

以色列代表團返國後，戰時內閣廿四日晚間會商協議提案，雖未正式表明決定，但數家以媒引述未具名官員稱，戰時內閣已默許該協議，未來將遣代表團赴卡達做後續討論。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯則說未參與最新提案談判，但媒體披露的協議大綱大致符合其先前對首階段休戰的要求。哈瑪斯領袖哈尼雅上周則曾造訪開羅。

法新社報導，內閣會議召開前，以色列國家安全顧問哈尼比向當地媒體說，或許有達成協議的空間；總理內唐亞胡說，該會議將討論後續談判事宜。

前述匿名埃及高官說，停火草案規畫困於加薩的四十名婦女和較年長人質獲釋，換取以色列釋放三百名多為婦孺和老人的巴勒斯坦囚犯；六周停戰期間內每天開放數百輛救援卡車進入，援助加薩南北各地。他並說，以哈擬同意於休戰時討論後續人員釋放及永久停火事宜。

以色列時報報導，該協議大綱還包括在加薩的以軍將「重新部署」，但並非哈瑪斯先前要求的完全撤軍；以色列並將容許巴勒斯坦婦孺回到大量民眾已撤離的北加薩。

一位以色列高官廿四日指稱，各方協商人員距離敲定協議尚遠，但承認哈瑪斯已撤回部分要求。一位美國高官則向美國新聞網站Axios說，巴黎會談就人質協議取得進展，但達成協議尚待努力。若要繼續協商協議細節，取決於卡埃協商人員能否說服哈瑪斯同意在巴黎提出的框架。

以媒第十二頻道報導，目前尚有幾項爭執點，例如以色列反對加薩在非軍事化之前進行重大重建，雙方對人質換囚的人數亦持續有歧見，但哈瑪斯似乎對停戰的要求已有所轉變；一位以色列高官說，全體內閣可望同意當前協議大綱，若最終協議反映其中條件且哈瑪斯接受，很可能在三月十一日前實現人質獲釋。

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