聽新聞
test
0:00 / 0:00

以哈或達協議 休戰6周換囚

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美聯社廿五日引述以媒報導，美國、以色列、卡達和埃及代表近日於法國巴黎會談，加薩休戰協議談判有所進展。和卡達共同參與斡旋的埃及一位高官透露，目前協議草案內容包括休戰六周並實施人質換囚。

以色列代表團返國後，戰時內閣廿四日晚間會商協議提案，雖未正式表明決定，但數家以媒引述未具名官員稱，戰時內閣已默許該協議，未來將遣代表團赴卡達做後續討論。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯則說未參與最新提案談判，但媒體披露的協議大綱大致符合其先前對首階段休戰的要求。哈瑪斯領袖哈尼雅上周則曾造訪開羅。

法新社報導，內閣會議召開前，以色列國家安全顧問哈尼比向當地媒體說，或許有達成協議的空間；總理內唐亞胡說，該會議將討論後續談判事宜。

前述匿名埃及高官說，停火草案規畫困於加薩的四十名婦女和較年長人質獲釋，換取以色列釋放三百名多為婦孺和老人的巴勒斯坦囚犯；六周停戰期間內每天開放數百輛救援卡車進入，援助加薩南北各地。他並說，以哈擬同意於休戰時討論後續人員釋放及永久停火事宜。

以色列時報報導，該協議大綱還包括在加薩的以軍將「重新部署」，但並非哈瑪斯先前要求的完全撤軍；以色列並將容許巴勒斯坦婦孺回到大量民眾已撤離的北加薩。

一位以色列高官廿四日指稱，各方協商人員距離敲定協議尚遠，但承認哈瑪斯已撤回部分要求。一位美國高官則向美國新聞網站Axios說，巴黎會談就人質協議取得進展，但達成協議尚待努力。若要繼續協商協議細節，取決於卡埃協商人員能否說服哈瑪斯同意在巴黎提出的框架。

以媒第十二頻道報導，目前尚有幾項爭執點，例如以色列反對加薩在非軍事化之前進行重大重建，雙方對人質換囚的人數亦持續有歧見，但哈瑪斯似乎對停戰的要求已有所轉變；一位以色列高官說，全體內閣可望同意當前協議大綱，若最終協議反映其中條件且哈瑪斯接受，很可能在三月十一日前實現人質獲釋。

人質 以色列 內閣

延伸閱讀

加薩人道主義情況堪憂 饑荒迫在眉睫

加薩童身心受創 無國界醫生：連5歲孩都說不想活

停火會談還在進行 以色列空襲加薩最後堡壘拉法

威廉王子疾呼盡快結束以巴衝突 以色列政府回應重提2大前提

相關新聞

美英聯軍 4度空襲青年運動

美英聯軍廿四日對葉門境內叛軍「青年運動」在沙那的廣泛目標發動自一月十二日以來第四波空襲，共打擊八地的十八個目標，包括地下...

以哈或達協議 休戰6周換囚

美聯社廿五日引述以媒報導，美國、以色列、卡達和埃及代表近日於法國巴黎會談，加薩休戰協議談判有所進展。和卡達共同參與斡旋的...

拒絕兩國方案 以色列首度提出「加沙戰後計劃」

（德國之聲中文網）以色列總理辦公室22日發表聲明稱，總理內塔尼亞胡已向安全內閣提交了一份在對伊斯蘭激進分子哈馬斯的戰爭結束後，有關加沙地帶未來的計劃。這是內塔尼亞胡首次公開提出這樣的計劃。 自去年1

停火露曙光 以色列、哈瑪斯仍在加薩爆發零星激戰

交戰雙方今天表示，以色列部隊與及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）槍手週末在加薩走廊各地爆發衝突

220萬人瀕臨饑荒…以色列擬持續參與停火談判 各界憂加薩處境每況愈下

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯交戰逾4個月，以國戰時內閣已討論人質協議及停火的談判後續事宜，但各界日益憂心，飽受戰火摧...

亞丁灣襲擊美籍油輪！青年運動證實使用「海軍專屬飛彈」 航運危機延燒

葉門叛軍「青年運動」的發言人今天表示，他們在亞丁灣襲擊一艘懸掛美國國旗、並由美國擁有及營運的油輪「托姆托爾號」（MV T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。