以哈或達協議 休戰6周換囚
美聯社廿五日引述以媒報導，美國、以色列、卡達和埃及代表近日於法國巴黎會談，加薩休戰協議談判有所進展。和卡達共同參與斡旋的埃及一位高官透露，目前協議草案內容包括休戰六周並實施人質換囚。
以色列代表團返國後，戰時內閣廿四日晚間會商協議提案，雖未正式表明決定，但數家以媒引述未具名官員稱，戰時內閣已默許該協議，未來將遣代表團赴卡達做後續討論。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯則說未參與最新提案談判，但媒體披露的協議大綱大致符合其先前對首階段休戰的要求。哈瑪斯領袖哈尼雅上周則曾造訪開羅。
法新社報導，內閣會議召開前，以色列國家安全顧問哈尼比向當地媒體說，或許有達成協議的空間；總理內唐亞胡說，該會議將討論後續談判事宜。
前述匿名埃及高官說，停火草案規畫困於加薩的四十名婦女和較年長人質獲釋，換取以色列釋放三百名多為婦孺和老人的巴勒斯坦囚犯；六周停戰期間內每天開放數百輛救援卡車進入，援助加薩南北各地。他並說，以哈擬同意於休戰時討論後續人員釋放及永久停火事宜。
以色列時報報導，該協議大綱還包括在加薩的以軍將「重新部署」，但並非哈瑪斯先前要求的完全撤軍；以色列並將容許巴勒斯坦婦孺回到大量民眾已撤離的北加薩。
一位以色列高官廿四日指稱，各方協商人員距離敲定協議尚遠，但承認哈瑪斯已撤回部分要求。一位美國高官則向美國新聞網站Axios說，巴黎會談就人質協議取得進展，但達成協議尚待努力。若要繼續協商協議細節，取決於卡埃協商人員能否說服哈瑪斯同意在巴黎提出的框架。
以媒第十二頻道報導，目前尚有幾項爭執點，例如以色列反對加薩在非軍事化之前進行重大重建，雙方對人質換囚的人數亦持續有歧見，但哈瑪斯似乎對停戰的要求已有所轉變；一位以色列高官說，全體內閣可望同意當前協議大綱，若最終協議反映其中條件且哈瑪斯接受，很可能在三月十一日前實現人質獲釋。
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言