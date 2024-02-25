以色列盼戰後控制加薩 布林肯打臉

以色列總理內唐亞胡廿二日晚間首次向內閣提交加薩戰後計畫，內容設想由以色列維安人員從海陸空控制約旦以西全境、使加薩走廊非軍事化等。但美國國務卿布林肯廿三日說，美方反對以色列重新占領或縮減加薩領土面積，盼確保任何戰後計畫符合這些原則。他還說，以方擬於約旦河西岸占領區擴大屯墾不符國際法。

法新社及以色列時報廿三日披露，內唐亞胡所提計畫內容包括以軍持續對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯作戰，直到達成哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織等民兵解散、人質獲釋等目標。即使戰事結束，以軍仍保有在加薩行動的無限度自由，以遏阻恐怖主義，並擬在以加邊境的加薩一側設立安全緩衝區。

至於巴勒斯坦民政事務，以色列擬交由與哈瑪斯和其外國支持者無關的當地巴人官員治理。以色列還計畫對走私猖獗的加薩、埃及邊境實施「南部封鎖」，以防止恐怖活動復甦。以方也計畫使聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）解散，而該署被控有人員參與去年哈瑪斯對以突襲行動。

在阿根廷參加廿國集團（Ｇ２０）外長會議的布林肯被問到前述計畫時說，釐清細節前會保留評判，但華府反對以方重占加薩。

布林肯也對以色列宣布在約旦河西岸占領區新建住宅的計畫表達失望。據路透報導，這是首度有美國官員做此表態，凸顯華府回歸美國維持四十年的政策。二○一九年十一月川普任內國務卿龐培歐曾宣布，美國不再視西岸以色列屯墾區不符國際法。

白宮國安會發言人柯比廿三日也說，美方一貫清楚向以色列表達加薩戰後需求：即巴人必須透過重生的巴勒斯坦自治政府發聲；不樂見巴人被迫遷離加薩；加薩亦不應由哈瑪斯繼續統治。巴勒斯坦自治政府主席發言人魯代納則說，加薩將隸屬獨立的巴勒斯坦國。哈瑪斯高官哈姆丹亦批評內唐亞胡提出明知不會成功的計畫。

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