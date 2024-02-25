拒絕兩國方案 以色列首度提出「加沙戰後計劃」

（德國之聲中文網）以色列總理辦公室22日發表聲明稱，總理內塔尼亞胡已向安全內閣提交了一份在對伊斯蘭激進分子哈馬斯的戰爭結束後，有關加沙地帶未來的計劃。這是內塔尼亞胡首次公開提出這樣的計劃。

自去年10月7日哈馬斯對以色列發動恐怖突襲後，加沙地帶陷入戰爭狀態。根據以色列提供的數字，約有1160人在該次襲擊中喪生，約250名人質被哈馬斯劫持。以色列稱至今仍有130名人質被扣押在加沙地帶，其中約30人據信已經死亡。哈馬斯被美國、歐盟、以色列等視為恐怖組織。

未來誰將管理加沙？

以色列的加沙戰後計劃仍然包含相當模糊的表述。例如，它提到加沙今後應由「具有專業經驗的地方官員」管理；這些官員應「與恐怖組織或支持恐怖主義的國家沒有任何聯系，也不受他們的財務支持」。

目前尚不清楚可能的管理人選，文件中沒有明確提及管理約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構，但也不排除它在未來參與管理的可能性。

以色列軍方主導的安全控制

據《以色列時報》和《國土報》等以色列媒體報道，該國軍方未來將對整個加沙地帶實施全面的安全控制，這意味著區域內所有的哈馬斯軍事結構都將被拆除。根據內塔尼亞胡公布的計劃，以色列軍隊將能夠隨時在加沙地帶行動，並擁有「無限的行動自由」。

據媒體報道，以色列還希望透過一條將加沙地帶分為南北兩部分的新公路，加強該區域的安全控制。然而，觀察人士擔心以色列也可能利用這條道路，阻止那些在戰爭開始時逃往南部的巴勒斯坦難民返回北部。

《國土報》指出，該計劃還設想在加沙地帶和以色列之間建立一個緩沖區，由以色列軍隊控制，平民不得返回，但這樣的緩沖區也會減少加沙地帶的可居住面積。

此外，以色列還希望在埃及和加沙地帶之間的邊界開展行動，對邊界實施「南部屏障」，以遏制向加沙的走私活動。

聯合國援助組織被迫退場？

內塔尼亞胡的另一個戰後目標是關閉聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處，他曾指責該援助組織遭到哈馬斯滲透。

有傳言指出該援助組織的幾名雇員參與了哈馬斯對以色列的重大襲擊，聯合國已經解雇了這些被指控的員工，並啟動了內部調查。作為對以色列指控的回應，包括美國和德國在內的許多國家暫停向該援助組織付款。

拒絕極右翼要求

然而，對於以色列內閣中一些極右翼者要求讓以色列定居者遷往加沙地帶，內塔尼亞胡顯然沒有讓步。

內塔尼亞胡已於今年1月拒絕了在加沙建造猶太人定居點的想法，美國國務卿布林肯也指出，在巴勒斯坦領土上擴建定居點將阻礙和平。

以色列仍對兩國方案說不

另一方面與美國的目標背道而馳的是：內塔尼亞胡仍拒絕接受國際社會所期望的兩國解決方案。美國支持在巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）領導下重組巴勒斯坦權力機構，以重獲對加沙地帶的控制權。

巴勒斯坦權力機構的一位發言人也否定了內塔尼亞胡的計劃。據巴勒斯坦官方通訊社報道，該發言人說：「加沙地帶只會是以耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國的一部分。」

這位阿巴斯政府的發言人強調，如果世界希望該地區維持安全與穩定，就必須「結束以色列對巴勒斯坦領土的佔領，承認以耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國」。

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