G20外長峰會 支持以巴兩國解決方案

巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）表示，在巴西舉行的二十國集團（G20）外長峰會上，各國外長廣泛支持以兩國方案解決中東衝突。

他在里約熱內盧對記者說，「各國外長幾乎一致同意兩國方案是解決以色列和巴勒斯坦衝突的唯一可能方案」。

此前，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）說，峰會上每一位談到以色列-哈馬斯戰爭的發言者都呼籲采用兩國解決方案，即設想建立一個獨立、民主的巴勒斯坦國，與以色列共存。

「這裡的每一個人，每一個人--我沒有聽到任何人反對--大家都強烈要求兩國解決方案。」博雷爾告訴記者，「這是我們的共識。」

領導極右翼聯合政府的以色列總理內塔尼亞胡曾直言不諱地拒絕巴勒斯坦建國方案。今年1月，他告訴美國總統拜登，他不會在以色列對約旦河以西整個地區的全面安全控制問題上妥協。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦