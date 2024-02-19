海牙國際法院 就巴勒斯坦被佔領土聽證

國際法院（ICJ）本周一（2月19日）開始就以色列「在巴勒斯坦被佔領土實施政策的法律後果」進行為期一周的聽證。

法官們將審核以色列「佔領、建立定居和兼併......包括旨在改變聖城耶路撒冷的人口構成、性質和地位的措施，以及通過的相關歧視性立法和措施」。

早於以哈衝突爆發前，聯合國大會在2022年12月就向國際法院提出了進行有關評估的要求。

以色列在1967年的六日戰爭中佔領了約旦河西岸、東耶路撒冷和加沙地帶。2005 年，以色列撤出加沙地帶，但仍控制著該領土的邊界。

聯合國大會要求國際法院法官就以色列的政策如何「影響佔領的法律地位」以及由此對所有國家產生的法律後果提出建議。儘管建議不具有法律約束力，但法院認為，它將具有「重大的法律意義和道德權威」。

南非另一項申請被駁回

有50個國家將在訴訟程序中向法官發言，其中包括美國、中國、俄羅斯、南非和埃及，以及法國、西班牙、比利時等歐洲國家。以色列將不直接參與，但已提交書面意見。

這是聯合國第二次要求國際法院就與巴勒斯坦被佔領土有關的問題做出不具有法律約束力的評估。2004年，國際法院的評估認為，以色列在約旦河西岸修建隔離牆違反了國際法。之後以色列並沒有拆除隔離牆。

本周的聽證與之前南非指控以色列在加沙地帶軍事行動中犯下種族滅絕罪行的訴案沒有直接的關係。1月27日，國際法院就南非提出的指控做出判決，要求以色列在加沙地帶採取措施，防止種族滅絕行為發生，並改善加沙巴勒斯坦人的人道狀況。裁決沒有要求以色列在加沙停火。法官也沒有對加沙是否發生了種族滅絕做出裁斷。

上周五（2月16日），法院駁回了南非的另一項訴求。鑑於以色列計劃擴大在加沙地帶南部拉法的軍事行動，南非要求國際社會針對以色列採取進一步緊急措施。

(路透社、法新社)

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