歐盟批准紅海派遣海軍使命 德國預計派遣黑森艦
歐盟外長批准向紅海派遣海軍使命，以保護船只免受胡塞武裝攻擊。
這一以古希臘語Aspides（意為盾牌）命名的海軍使命將包括向紅海、亞丁灣和周邊水域派遣歐盟戰艦以及空中預警系統。
此使命中，戰艦僅在受到攻擊時可以開火，而沒有權限預防性開火。使命的指揮部將在希臘城市拉裡薩。
葉門胡塞武裝一再攻擊通過紅海的船只，以此作為對以色列在加沙軍事行動的報復。
參與該使命的德國海軍中將卡克（Jan Christian Kaack）表示：「這是數十年來德國海軍參與的最嚴峻的使命。」
以下是圍繞該歐盟使命的五個問答：
來往商船不能換一個航線嗎？
理論上可以，但繞道南非好望角的路線要遠數千公裡，這意味著運輸費用增加、時間延長。
歐洲消費者已經感受到這一點了嗎？
歐委會專家目前尚未觀察到歐洲商品和能源價格受到顯著影響，但如果情況持續，可能會有影響。歐洲企業則已經出現因供應鏈受阻而減產的情況，比如特斯拉在德國的工廠。
歐盟將如何保護商船？
使命的核心是，歐盟戰艦將特別在紅海南部以及曼德海峽護送商船，並在緊急情況時防御。
德國如何參與？
德國政府派出143米長的黑森（Hessen）號護衛艦，前提是聯邦議會本周五按計劃表決予以批准。黑森號已於2月8日駛離威廉港（Wilhelmshaven）。該艦配備有防空導彈，特別適用於護航和海上空間控制。艦上人員240人。
據聯邦國防軍信息，黑森號配備的專用雷達可監控面積相當於整個北海的空域，並能打擊160公裡以內的目標。此外，德國還將為希臘拉裡薩的使命總部提供人員以及直升機。
此次使命對士兵而言有多危險？
胡塞武裝過去曾對軍艦也發動過襲擊，因此，此次使命被認為相對而言具有高風險。德國海軍中將卡克表示，這是德國海軍數十年來最嚴峻的使命。與此同時，他認為，風險在可控的範圍內。「沒有哪個德國海軍部隊對此進行了更好的准備、受過更好的訓練、有更適用的裝備。」
（德新社）
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