以色列控遭滲透…聯合國機構爆設有哈瑪斯隧道 UNRWA秘書長回應了

「我們可以做一些貢獻。只要還能做一些貢獻，我就會繼續干下去」，聯合國巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）秘書長拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在回答德國之聲有關他是否會辭職的提問時這樣說道。拉扎里尼在布魯塞爾參加一次與歐盟各國發展援助部長的會議。

上周末，以色列外長卡茲敦促拉扎里尼辭職。以色列軍方稱，在UNRWA加薩總部地下發現了極端伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯的隧道。拉扎里尼則表示，對隧道毫不知情。

不過，拉扎里尼在布魯塞爾也表示，自以色列展開軍事行動以來，該聯合國機構的近200棟建築物被哈瑪斯和以色列雙方用於軍事目的。拉扎里尼還表示，UNRWA建築物曾受到可能並非故意的攻擊，數千人死亡。他說，對哈瑪斯的戰爭結束後，一定要對此進行調查。

包括哈瑪斯在內的巴勒斯坦恐怖分子於去年10月7日襲擊以色列，約1160人遇害，約250名人質被挾持至加薩地帶。此後，以色列對掌控加薩地帶的哈瑪斯展開大規模軍事行動。歐盟、美國等將哈瑪斯定為恐怖組織。

拉扎里尼則要求以色列向聯合國內部的調查委員會提供證據，來證明12名UNRWA工作人員為哈瑪斯恐怖組織效力、甚至參加了對以色列的恐怖襲擊。「迄今為止沒有證據。」他說，這12名工作人員被辭退是因為所受到的指控非常嚴重，而不是基於證據。

以色列認為UNRWA被哈瑪斯滲透

一名以色列外交官在布魯塞爾向德國之聲表示，UNRWA工作人員卷入哈瑪斯的所作所為，這顯示該聯合國機構已被哈瑪斯支持者嚴重滲透。他說，必須調查UNRWA在加薩的基礎設施被恐怖分子利用的程度。這包括學校機構。他說，以色列政府因此對於許多國家決定暫停對UNRWA的資金支付表示歡迎。

解除凍結對UNRWA的資金？

除其它方面外，美國、德國和歐盟這三個UNRWA最主要的出資方凍結了每年總計6億美元的支付款項。本月底到了下一筆支付款的時候。

歐盟外交事務專員波瑞爾則發出信號，到時候會解除凍結。他說，前提是展開調查，而不是完成調查。「我們大家都知道，這樣的調查不可能在20天內完成」，波瑞爾在布魯塞爾表示。「調查需要進行多久，就進行多久。但在此期間，人們必須有吃的，必須能去看醫生。」他說，每天都有30000人就醫。

德國發展援助部國務秘書弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）也出席了在布魯塞爾與UNRWA秘書長的會議。他也發出信號，德國會繼續向該聯合國機構出資。「毫無疑問，德國毫無保留地站在以色列一邊。但我們也必須看到，無辜的平民、與哈瑪斯毫無干系的巴勒斯坦人，目前正處在巨大的困境中。」

弗拉斯巴特表示，這一困境需要已展開工作75年的UNRWA的幫助。「UNRWA的工作目前在加薩地帶是不可替代的。很多人死去，必須提供人道主義救援。」

聯合國委員會審查UNRWA

一個獨立委員會在前法國外長科羅納（Catherine Colonna）的領導下，受聯合國的委托正在審核UNRWA的工作方式。她的建議將於4月中旬提交。UNRWA秘書長拉扎里尼表示，他將立即落實相關的危機管理、工作人員審查以及應對嚴重指控的建議。

但一位在布魯塞爾的外交官在接受德國之聲詢問時表示，這對以色列政府來說並不夠。以色列政府建議，通過「代途徑」向巴勒斯坦人提供人道主義救援。比如，通過聯合國世界糧食計劃署，或者國際紅十字會。

波瑞爾認為應停止向以色列提供武器

歐盟外交事務代表波瑞爾表示，以色列政府敦促解散UNRWA已有較長時間了，但他呼籲繼續支持該機構。他說，鑑於人道主義災難處境，該機構是無法替代的。波瑞爾表示，盡管歐盟成員國存在意見分歧，但多數的印象是，「我們目前所有的對巴勒斯坦的救援，沒有替代選項」。

波瑞爾稱，以色列軍事行動導致的大量傷亡是不可忍受的，以色列軍方的行動如今已經過度。他說，美國也這麼看，而以色列總理尼坦雅胡一意孤行。波瑞爾說，尼坦雅胡說要將巴勒斯坦人從拉法疏散轉移。「疏散轉移到哪裡？到月球上嗎？」這位外交事務專員憤怒地說道。他說，加薩南部的140萬人已經毫無退路。

波瑞爾表示，美國和歐盟政府批評加薩地帶死亡的平民人數多到無法忍受，這顯示，應停止向以色列提供武器。「我們必須採取行動，而不是僅表示憂慮。」這位歐盟外交事務專員卻並未向恐怖組織哈瑪斯發出呼籲，停止負隅頑抗，以結束殺戮。

拜登：拉法平民須受保護 正致力於人質協議

美國總統拜登周一表示，拉法的平民「需要受到保護」。「許多人流離失所，已經被迫轉移多次，逃離北部的暴力，如今他們都擠在拉法，面臨著直接的風險，十分脆弱。」

拜登還表示：「美國正在致力於以色列與哈瑪斯之間的一項人質協議，這將能立即促成加薩地帶至少六周的持續平靜時期。」

以色列周一展開一項救援使命，將兩名以色列-阿根廷人質從拉法地帶的巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子手中解救出來。巴勒斯坦自治權力機構的電視台則稱，有74人在以色列的此次軍事行動被打死。

以總理尼坦雅胡表示，這一成功的使命顯示，應繼續在加薩的軍事壓力。

中國外交部周二呼籲以色列盡快停止軍事行動，全力避免無辜平民傷亡，防止拉法地區出現更加嚴重的人道主義災難。

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