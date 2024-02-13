以突襲拉法救2人質 哈瑪斯控67死

以色列軍方十二日對加薩走廊南部城市拉法發動特別行動，救出兩名人質。哈瑪斯組織營運的加薩衛生部說，這波攻擊造成六十七名巴勒斯坦人死亡、數十人受傷。

以軍表示，以色列國防軍、國家安全局等單位採取聯合行動，救出了六十歲的馬曼與七十歲的哈爾。目前仍有一百多名以色列人質遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯挾持。

以軍表示，這兩名男性人質去年十月七日在接近加薩邊境的尼爾伊扎克農墾區遭哈瑪斯綁架，兩人目前身體狀況良好，被送往醫院接受檢查。

以軍發言人赫克特表示，兩名人質被關在一棟建築物的二樓，以軍突襲時炸開建物，並與周圍建築物的武裝分子激烈交火，以軍同時進行空襲以利突襲部隊撤離。

拉法居民表示，這次突襲在當地時間十二日兩點左右，引起普遍恐慌，因為許多人正在睡覺，有些人擔心以色列已開始對拉法發動地面進攻。居民說，以色列出動戰機、戰車和艦艇參與攻擊，有二座清真寺和數棟房屋遭擊中。

以軍顯然以密集空襲，掩護援救人質行動。加薩衛生部說，這波徹夜襲擊造成至少六十七名巴人喪生。

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