以軍攻南加薩大城前 內唐亞胡喊撤百萬平民

以色列總理內唐亞胡九日聲明，他已下令軍方擬定計畫，在外界預期的以軍對南加薩大城拉法地面攻勢前，先撤離當地一百多萬居民。拉法是以軍尚未進入的加薩走廊最後一個主要人口集中地，也是人道物資主要入境點。光十日一早，拉法就有至少廿八名巴勒斯坦人因以軍密集空襲喪生。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日引述一位以色列官員報導，內唐亞胡八日向該國戰時內閣表明，以軍在拉法的作戰行動務必在三月十日伊斯蘭教「齋戒月」開始前完成。

以色列總理辦公室指稱，內唐亞胡要軍事官員向內閣提交一項撤離平民，同時摧毀藏身拉法的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯民兵綜合計畫。據法新社報導，該市在去年十月以哈開戰前，總人口約廿八萬，但聯合國統計據信已增至一三○多萬人，其中大多從加薩走廊其他地方逃難而來。

內唐亞胡上周聲稱，拉法與另一南加薩城市甘尤尼斯已是哈瑪斯唯二據點。據內唐亞胡前述聲明，若在拉法留下四個哈瑪斯營，就不可能實現消滅哈瑪斯的戰爭目標，在拉法的激烈戰鬥顯然需將平民撤離戰區。

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