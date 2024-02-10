聽新聞
test
0:00 / 0:00
以軍攻南加薩大城前 內唐亞胡喊撤百萬平民
以色列總理內唐亞胡九日聲明，他已下令軍方擬定計畫，在外界預期的以軍對南加薩大城拉法地面攻勢前，先撤離當地一百多萬居民。拉法是以軍尚未進入的加薩走廊最後一個主要人口集中地，也是人道物資主要入境點。光十日一早，拉法就有至少廿八名巴勒斯坦人因以軍密集空襲喪生。
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日引述一位以色列官員報導，內唐亞胡八日向該國戰時內閣表明，以軍在拉法的作戰行動務必在三月十日伊斯蘭教「齋戒月」開始前完成。
以色列總理辦公室指稱，內唐亞胡要軍事官員向內閣提交一項撤離平民，同時摧毀藏身拉法的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯民兵綜合計畫。據法新社報導，該市在去年十月以哈開戰前，總人口約廿八萬，但聯合國統計據信已增至一三○多萬人，其中大多從加薩走廊其他地方逃難而來。
內唐亞胡上周聲稱，拉法與另一南加薩城市甘尤尼斯已是哈瑪斯唯二據點。據內唐亞胡前述聲明，若在拉法留下四個哈瑪斯營，就不可能實現消滅哈瑪斯的戰爭目標，在拉法的激烈戰鬥顯然需將平民撤離戰區。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言