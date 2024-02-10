聽新聞
test
0:00 / 0:00

以軍攻南加薩大城前 內唐亞胡喊撤百萬平民

聯合報／ 編譯周芳苑、茅毅／綜合報導
以色列總理內唐亞胡。美聯社
以色列總理內唐亞胡。美聯社

以色列總理內唐亞胡九日聲明，他已下令軍方擬定計畫，在外界預期的以軍對南加薩大城拉法地面攻勢前，先撤離當地一百多萬居民。拉法是以軍尚未進入的加薩走廊最後一個主要人口集中地，也是人道物資主要入境點。光十日一早，拉法就有至少廿八名巴勒斯坦人因以軍密集空襲喪生。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日引述一位以色列官員報導，內唐亞胡八日向該國戰時內閣表明，以軍在拉法的作戰行動務必在三月十日伊斯蘭教「齋戒月」開始前完成。

以色列總理辦公室指稱，內唐亞胡要軍事官員向內閣提交一項撤離平民，同時摧毀藏身拉法的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯民兵綜合計畫。據法新社報導，該市在去年十月以哈開戰前，總人口約廿八萬，但聯合國統計據信已增至一三○多萬人，其中大多從加薩走廊其他地方逃難而來。

內唐亞胡上周聲稱，拉法與另一南加薩城市甘尤尼斯已是哈瑪斯唯二據點。據內唐亞胡前述聲明，若在拉法留下四個哈瑪斯營，就不可能實現消滅哈瑪斯的戰爭目標，在拉法的激烈戰鬥顯然需將平民撤離戰區。

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯

延伸閱讀

世界日報社論／以色列祕密計畫：趕走巴勒斯坦人

內唐亞胡拒絕哈瑪斯停火協議 稱接受條件將迎來「下一場屠殺」

哈瑪斯提三階段停火計畫

以巴有望停戰40天！卡達透露哈瑪斯態度軟化 將進行戰俘交換

相關新聞

以軍攻南加薩大城前 內唐亞胡喊撤百萬平民

以色列總理內唐亞胡九日聲明，他已下令軍方擬定計畫，在外界預期的以軍對南加薩大城拉法地面攻勢前，先撤離當地一百多萬居民。拉...

巴基斯坦大選結果未定 軍方敦促結束「極化政治」

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Syed Asim Munir）周六（2月10日）表示，巴基斯坦需要「穩定的領導」，必須擺脫「無政府狀態和兩極分化」的政治。

以哈戰爭衝擊 以色列信評首遭穆迪由A1降至A2

以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）的戰爭持續進行。美國評等機構穆迪（Moody）今天下調...

尼坦雅胡下令軍隊 準備疏散加薩拉法數十萬巴勒斯坦平民

以色列今天指出，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已下令軍隊，準備自加薩的拉法（Rafah）「疏散」數...

慘淪空城…撐過疫情卻栽在以巴戰爭 以色列觀光又現新一波危機

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭迄今已超過4個月，導致甫開始從COVID-19（2019冠狀病毒疾...

以色列悍拒哈瑪斯停火協議 拜登罕批以色列「做得太過火」

以色列日前拒絕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的停火協議，並下令向加薩南部進軍，對此，美國總統拜登罕見痛批以色列做得「太過火了」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。