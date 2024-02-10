巴基斯坦大選結果未定 軍方敦促結束「極化政治」

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Syed Asim Munir）周六（2月10日）表示，巴基斯坦需要「穩定的領導」，必須擺脫「無政府狀態和兩極分化」的政治。

穆尼爾將軍的聲明是在周四的大選中沒有任何黨派能夠在議會中獲得簡單多數之後發表的。

「國家需要穩定的領導和治愈的手段，擺脫無政府狀態和兩極分化的政治。」穆尼爾說。

巴基斯坦強大的軍隊擁有巨大的政治影響力，該國半部歷史都掌握在將軍們手中。

伊姆蘭·汗和夏立夫雙雙宣布勝選

巴基斯坦選舉的最終投票結果尚未公布，初步結果顯示，被判刑處於監禁中的前總理伊姆蘭·汗支持的獨立人士獲得了多數席位。

前總理納瓦茲·夏立夫領導的穆斯林聯盟（夏立夫派）獲得了第二高的席位數。

伊姆蘭·汗和納瓦茲·夏立夫周五都宣布在選舉中獲勝。

穆尼爾表示，選舉「不是贏與輸的零和競爭」。

使事情變得復雜的是，由扎爾達裡領導的巴基斯坦人民黨的表現超出預期，獲得的席位使其具備了足以左右局面的角色。

截至周六，大部分選票已經計數，獨立候選人至少贏得了99個席位，其中88個忠於伊姆蘭·汗。夏立夫的穆斯林聯盟（夏立夫派）獲得了71席，而人民黨獲得了53席。在266個國民議會席位中，只有15個席位的選舉結果尚未公布。

周六，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾表示，他「希望這些選舉能帶來政治和經濟穩定，並成為我們親愛的巴基斯坦和平與繁榮的先兆。」

各黨派開始執政聯盟談判

在選舉前的幾天內，伊姆蘭·汗因多項罪名成立被判處長達幾十年的監禁，並被禁止參選。伊姆蘭·汗創立的正義運動黨未能作為政黨參選。

伊姆蘭·汗曾於2018年領導正義運動黨贏得巴基斯坦議會下院選舉並當選總理，2022年4月10日，下院通過針對伊姆蘭·汗的不信任動議，伊姆蘭·汗成為巴歷史上首位遭國民議會罷免的總理。他宣稱這是軍方一手策劃的。

美國、英國和歐盟對這次投票表示關切，敦促對報道的違規行為進行調查。

然而，巴基斯坦外交部周六表示，國際上對該國選舉的評論忽視了一個「不可否認的事實」，即巴基斯坦成功地進行了選舉。

據報導，夏立夫的政黨與其他政治團體組成執政聯盟的談判已經開始。

「我們沒有足夠的多數形成一個政府，我們需要其他人的支持，我們邀請盟友加入聯盟，這樣我們可以共同努力，幫助巴基斯坦擺脫其問題

夏立夫對他的支持者說：「如果沒有其他人的合作，我們沒有足夠的多數票來組建政府，我們邀請盟友加入聯盟，這樣我們就能共同努力使巴基斯坦擺脫困境。」

與此同時，伊姆蘭·汗創立的正義運動黨的主要負責人戈哈爾·阿裡·汗表示，該黨也將嘗試組建一個政府。他還說，如果完整的選舉結果未能在周六晚上發布，該黨將在周日舉行和平抗議。

（法新社、路透社、美聯社）

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