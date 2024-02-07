美基地再遇襲 庫德民兵至少6死

美軍本月稍早大舉空襲伊拉克和敘利亞的親伊朗民兵組織，未能讓這些組織收手。伊朗支持的民兵五日對美軍在敘利亞最大軍事基地發動無人機襲擊，造成至少六名美國支持的庫德族武裝戰士死亡，葉門「青年運動」也繼續襲擊紅海的美國和英國船隻。

曾在敘利亞與伊斯蘭國（ＩＳ）作戰的敘利亞民主力量（ＳＤＦ）表示，他們在敘利亞東部代爾祖爾省奧馬爾油田的突擊隊學院五日凌晨遭到攻擊，六名庫德族武裝戰士死亡，另有十八人受傷。

他們指出，伊朗支持的民兵從敘利亞政府軍控制地區發射自殺式無人機，對奧馬爾油田的突擊隊學院發動恐怖攻擊。

對此，伊朗支持的「伊拉克伊斯蘭抵抗運動」（ＩＲＩ）民兵聲稱對這起攻擊事件負責，該組織是美軍上周領導的襲擊目標之一，以報復其無人機攻擊駐約旦美軍基地造成三名美軍死亡。

奧馬爾是美軍在敘利亞的最大基地。目前大約有二千五百名美軍仍部署在伊拉克，約九百美軍部署在敘利亞。

另，葉門叛軍「青年運動」表示，六日成功襲擊紅海的一艘英國和一艘美國船隻。

「青年運動」發言人薩里六日表示：「我們進行了兩次軍事行動，第一次針對一艘美國船隻Star Nasia，另一次針對一艘英國船隻Morning Tide。」

兩艘船都沒有受到嚴重損壞，但這起事件凸顯商船需要支付更高保險費並繞道改走更長航線，以避開紅海，也顯示美英日前襲擊青年運動飛彈基地效果不大。

伊朗支持的「青年運動」去年十一月以來不斷以無人機與飛彈攻擊紅海的商船，宣稱是為了支持加薩走廊的巴勒斯坦人。

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