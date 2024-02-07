美報復伊朗 中俄：加劇緊張

美國近日在伊拉克與和敘利亞對伊朗扶植的民兵組織發動空襲，俄羅斯和中國五日在聯合國安理會緊急會議上，指控美國這波報復性空襲讓中東原已高度緊張的局勢惡化。

法新社報導，美軍二到三日夜間空襲敘利亞和伊拉克數十個目標，報復一月廿八日美軍駐約旦基地遭無人機襲擊，造成三名美軍喪生。

這波空襲鎖定伊朗精銳部隊和親伊朗武裝團體相關目標，引發各界擔憂以色列與哈瑪斯在加薩走廊的戰爭可能會升級為區域衝突。

聯合國安理會五日應俄羅斯要求召開緊急會議。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞表示：「很明顯，美國的空襲是蓄意挑起衝突」。

中國駐聯合國大使張軍也說：「美國的行動必將加劇中東地區針鋒相對的暴力循環」。

去年十月七日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」對以色列發動空前突襲後，以色列大規模空襲並進軍加薩，造成巴勒斯坦平民大量死傷，整個中東地區憤怒情緒因而高漲，黎巴嫩、伊拉克、敘利亞和葉門境內獲伊朗支持的民兵團體攻擊美國和以色列目標，表示支持巴人。

聯合國負責政治及和平事務的副秘書長狄卡洛呼籲「各方退一步，慮及區域衝突可能造成令人難以承受的人員和經濟損失」。

她表示：「在此呼籲安理會繼續積極接觸有關各方，防止緊張局勢進一步惡化，破壞區域和平與安全」。

美國空襲行動招致伊拉克、敘利亞以及伊朗政府批評。伊朗否認與上個月美軍駐約旦基地的無人機攻擊有關。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼說：「任何將這些行為歸咎於伊朗或其武裝部隊的企圖都是誤導、毫無根據且令人無法接受。」

他表示，如果伊朗面臨「任何影響安全的威脅、攻擊或侵略」，將「毫不猶豫行使其固有權利，堅決回應」。

白宮表示，計畫採取更多反擊行動。美國駐聯合國副大使伍德說，「美國積極努力遏制及緩和加薩以巴衝突，同時不希望發生更多區域衝突。我方不尋求與伊朗直接衝突，但會持續保護我方人員，以免遭遇令人無法接受的攻擊」。

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