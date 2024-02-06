美軍反擊 蘇利文：不排除攻擊伊朗境內

美軍二日開始攻擊伊朗在伊拉克和敘利亞扶植的民兵組織，報復約旦美軍基地遇襲導致三死數十傷事件，白宮國家安全顧問蘇利文四日不願排除攻擊伊朗境內目標的可能性。同日，以色列極右派國家安全部部長班吉維爾批評拜登總統，說他不如川普掌權時放手讓以國攻打哈瑪斯組織，其發言引發以國官員內部憤怒，也凸顯美以關係敏感。

國家廣播公司新聞網報導，蘇利文接受「會見新聞界」節目訪問時，被多次追問「是否排除攻擊伊朗境內目標」、「是否不考慮攻擊伊朗」，蘇利文都不願正面回答，只表示在全國新聞節目上不便談論軍事行動要怎麼做，或者排除什麼。

他說，拜登總統下定決心，將強力回應駐約旦美軍遭遇攻擊一事。但蘇利文表示，拜登不擬擴大中東戰火。蘇利文表示，空襲伊朗扶植的民兵組織後，還要進行額外的攻擊、額外的動作，但他並未表明地點。

蘇利文表示，美國對哈瑪斯組織還握有多少人質、人質是生是死，無法清晰瞭解；因為哈瑪斯在加薩內部運作，既用平民當盾牌，又挖地下隧道，所以美方無法得知人質的數目及生死。

美國務卿布林肯本周要再度前往中東，造訪以色列等國調停衝突。但以國家安全部長班吉維爾在接受華爾街日報訪問時說，拜登「沒全力支持我方」，還把人道援助及燃料送進加薩，結果落入哈瑪斯之手，假如美國當權的是川普，行事肯定全然不同。

班吉維爾的話引來以國戰時內閣部長甘茨猛烈批評，表示這番話造成美以關係「巨大破壞」。反對黨黨魁拉皮德也在Ｘ平台貼文表示，班吉維爾的發言，證明他對外交「一竅不通」。

以國總理內唐亞胡則在每周內閣會議上表示，自己就引領對美、對國際社會關係方面，不需要任何人下指導棋；他雖未點名班吉維爾，但顯然針對其發言。

布林肯五日起訪問沙烏地阿拉伯，另將在埃及、卡達、以色列及西岸停留。

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