美英聯軍 再空襲葉門叛軍36目標

美英聯軍三日又對伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」發動報復空襲，攻擊葉門境內共十三地、卅六個目標。美國中央司令部指稱，美軍四日一早又攔截一枚該叛軍發射的反艦飛彈，以免對紅海地區內的美國海軍艦艇及其他船隻造成威脅。

據華爾街日報（WSJ）及美聯社報導，這是近兩周內美國為首聯盟對葉門境內該叛軍目標實施的第三次大空襲。美國官員對有線電視新聞網（CNN）說，美國海軍動員從航艦艾森豪號起飛的F/A-18戰鬥機、驅逐艦葛瑞夫里號和卡尼號，葛、卡兩艦從紅海發射對地攻擊的戰斧巡弋飛彈。英國國防部說，英軍派「颱風FGR4」戰機助陣。

駐約旦美軍基地「廿二號塔」一月廿八日被無人機突襲造成死傷，美國揚言以牙還牙，不會只有一次、也不僅單一目標。美軍二日已大規模空襲敘利亞與伊拉克境內的伊朗伊斯蘭革命衛隊及伊朗代理人團體目標。

美國國防部長奧斯丁表示，三日的空襲行動有澳洲、加拿大、巴林、丹麥、荷蘭和紐西蘭軍隊協助，對青年運動發出明確訊息，即若不停止非法攻擊國際航運與船舶，就將承受進一步後果。

五角大廈提到，這波空襲鎖定的場所，均和該叛軍深埋的武器貯藏設施、飛彈系統及發射器、防空系統和雷達有所關聯，旨在使該叛軍用以威脅全球貿易與無辜船員生命的能力中斷及降低。

該叛軍領導高層之一的布海帝對此在社群媒體X寫道，「我們將以（西方國家）升級（的攻擊行動）來對抗升級」。儘管葉門若干省分遭轟炸，但青年運動（對以巴問題）的立場不變，將繼續其軍事行動，直到以色列解除對加薩走廊的包圍，並矢言對美英此次空襲做出回應。

美聯社報導認為，伊朗及其支持的中東地區民兵目標在於施壓華府，迫使以色列結束其對加薩的壓倒性攻勢，但似乎並不想演變為全面戰爭。WSJ引述華府智庫中東研究所（MEI）研究員多薩里報導，美國為首聯盟的空襲行動，將激起該叛軍的決心，並證明其「已與美國開戰」的說法屬實，因此該叛軍至今才一直引誘美國對其猛烈轟炸。

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