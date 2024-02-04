逾800美歐官員 公開信批自家政府挺以

逾八百位現任美歐官員二日發出名為「跨大西洋公務員對加薩聲明」的匿名公開信，痛批自家政府在以哈戰爭挺以，恐淪為戰爭罪共犯，呼籲修改政策方向和促進停火。這是美英等跨大西洋盟國官員首度聯手就這場戰爭公開批評西方政府，凸顯美英及歐盟領袖的親以色列政策，已激起西方國家公務員的異議。

該信強調，公務員有責任協助改善政策，並在符合國家利益下工作，他們是因相信各自政府有必要改變對以哈戰爭的方向才大聲疾呼。

紐約時報、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和英國廣播公司（ＢＢＣ）皆取得該信副本。居間的一位美國國務院逾廿年資歷官員說，信中並未寫出這八百多人的姓名，他們擔心遭秋後算帳。但該信在多國的中央或聯邦政府層級公務員間暗中流傳。

美國、歐盟和十一個歐洲國家公務員響應，像比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、義大利、西班牙、瑞典、瑞士與英國，其中許多負責執行外交政策。而且這八百多人中，近半數至少從事公職十年，最多來自歐盟和荷蘭，美國也有約八十人。美國國務院未立即對此置評。

這些官員寫道，自家政府目前的以哈政策削弱道德立場，傷害在國際上為自由、人權和正義挺身而出的能力。這些有潛在但可能的風險政策，將釀成嚴重違反國際法、戰爭罪甚至種族清洗或滅絕。他們此前曾嘗試從內部管道表達關切，卻持續遭當局漠視。

海牙國際法院（ＩＣＪ）一月裁定類似假處分的緊急措施，認為南非對以色列正在加薩走廊犯下種族滅絕的指控「可信」。但曾任英國首相的外交大臣卡麥隆卻聲稱南非提告ＩＣＪ「沒幫助」，一位響應該公開信的英國高官批評，這種說法會危害基於規則的國際秩序。

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