BBC：美歐800多名官員簽署聲明 質疑政府的加薩政策

據英媒BBC周五（2月2日）報導，800多名美歐官員簽署的聲明表示，他們的政府有可能成為“本世紀最嚴重的人類災難之一 ”的同謀，但他們的專家建議卻被擱置一旁。

聲明的一位簽署人是一位擁有超過25年國家安全經驗的美國政府官員，這位官員告訴BBC，他們的擔憂被“持續忽視”，政府“沒有傾聽那些了解該地區和動態的人士的聲音”。

“……我們不是沒有阻止某些事情的發生，而是我們是積極的同謀。這與我記憶中的任何其他情況都有本質區別”，這位不願透露姓名的官員補充道。

BBC報道指出，來自美國、歐盟以及包括英國、法國和德國在內的11個歐洲國家的官員簽署了這份聲明。

聲明指責以色列在加薩的軍事行動“沒有底線”，“造成數以萬計本可避免的平民死亡”。聲明還指責以色列“蓄意封鎖援助”，“使成千上萬平民面臨飢餓和緩慢死亡的危險”。

這份聲明還說：“我們政府的政策有可能助長嚴重違反國際法的行為、戰爭罪，甚至種族清洗或種族滅絕。”

哈馬斯控制的加薩衛生部2月2日稱，自10月7日以來，共有27131名巴勒斯坦人在以哈戰爭中喪生，另有66287人受傷。該衛生部補充說，死亡人數包括過去24小時內死亡的112人。

以色列對加薩地帶的攻擊是對哈馬斯10月7日對以色列南部發動恐怖襲擊的回應，恐襲導致以色列方面約1200人喪生，其中大部分是平民，另有兩百多人被扣為人質。哈馬斯被以色列、美國、歐盟、德國等一些國家的政府列為恐怖組織。

官員們稱自己的關切“被政治和意識形態因素所否決”

這份最新聲明的簽署人的身份沒有公開，BBC表示沒有看到其名單，但稱近一半的簽署人是在政府中至少有十年工作經驗的官員。

BBC的報道指出，這些簽署聲明的官員認為，他們的政府目前在軍事、政治、外交上對以色列的支持“缺乏實際條件或者責任”，這不僅有可能造成更多巴勒斯坦人死亡，還危及被哈馬斯扣押的人質的生命安全，以及以色列自身的安全和地區穩定；而且，以色列的軍事行動“無助於以色列實現擊敗哈馬斯的目標”。這些官員說，他們已經在內部表達了他們的專業關切，但“被政治和意識形態因素所否決”。

今年1月初，拜登競選團隊的十多名成員也曾公開一封匿名信，呼籲這位美國總統改變迄今對以色列的政策，推動加薩地帶的永久性停火。該匿名信警告拜登，以哈沖突的議題可能讓民主黨失去選票，影響選情，並敦促拜登停止無條件向以色列提供軍事援助，主張緩和該地區局勢。

而此次多國官員簽署聲明是以色列的一些主要西方盟國內部出現異議聲音的最新跡象。

以色列方面則一直否認這種批評，一再駁斥蓄意以平民為襲擊目標的指控，指責哈馬斯藏匿在民用基礎設施內部和周圍。以色列總理內塔尼亞胡表示，只有對哈馬斯施加全面軍事壓力才能確保人質進一步獲釋。

據BBC報道，作為對新聲明的回應，以色列駐倫敦大使館說，自己受到國際法的約束，並稱“以色列將繼續采取行動打擊一個犯下戰爭罪和反人類罪的種族滅絕恐怖組織”。

（BBC等）

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