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局勢恐更緊張 美擊落伊朗、青年運動無人機

聯合報／ 國際中心／綜合報導
葉門叛軍青年運動1月18日發射攜炸彈的無人機襲擊美籍貨輪Genco Picardy。根據國際貨幣基金組織，貨輪遇襲危機使紅海貨櫃運量減少近30%。美聯社
葉門叛軍青年運動1月18日發射攜炸彈的無人機襲擊美籍貨輪Genco Picardy。根據國際貨幣基金組織，貨輪遇襲危機使紅海貨櫃運量減少近30%。美聯社

美國軍方表示，一艘美國軍艦一日擊落三架伊朗無人機，美軍並在葉門攻擊十架無人機和一個無人機控制站，這些目標屬於伊朗支持的葉門反叛組織「=@R青年@=a href='/search/tagging/2/運動' rel='運動' data-rel='/2/208164' class='tag'>運動」。

法新社報導，儘管美國近期對「青年運動」和伊朗扶植的其他組織發動攻擊，但美伊都試圖避免直接衝突。如今三架伊朗無人機遭美方擊落，可能令局勢更加緊張。

美軍中央司令部在聲明中表示，葉門當地時間一日一早，美軍鎖定攻擊一座「青年運動的無人機地面控制站和十架自殺式無人機」，它們「對區域商船和美國海軍艦艇構成迫切威脅」。

美軍稍早宣布，美軍驅逐艦卡尼號擊落青年運動發射的一枚反艦飛彈，不到一小時後又擊落三架伊朗無人機。但美軍未說明這三架無人機是用於攻擊或監視。

路透報導，與伊朗同一陣線的青年運動控制葉門人口最多的地區，近幾周頻頻發射炸彈無人機和飛彈，攻擊航經紅海和亞丁灣的商船，宣稱這是對以色列在加薩地區軍事行動的回應，藉此展現支持巴勒斯坦人。

這造成國際航運受到擾亂，美國和英國已對青年運動在葉門的數個目標進行攻擊，並將其再度列入「恐怖組織」名單。

青年運動一月卅一日表示，他們的海軍朝美軍驅逐艦葛瑞夫里號發射數枚飛彈，數小時後又在亞丁灣對一艘「美國商船」採取行動。

美軍 運動 青年

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