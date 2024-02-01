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駐約旦美軍遇襲 拜登擬報復民兵 真主黨旅將停手

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

美國總統拜登一月卅日表示，駐約旦美軍基地「廿二號塔」遭攻擊而致重大傷亡事件，他已決定以何種方式因應，但拜登並未詳述內容。同時，由伊朗支持、疑似發動該攻擊的伊拉克民兵組織「真主黨旅」表示，將停止攻擊駐當地美軍及基地；外界揣測美軍將以空襲、飛彈甚至地面部隊突襲，對付民兵組織高層。

華爾街日報報導，真主黨旅祕書長哈米達威聲明宣布，部隊將暫停對美軍的軍事行動，戰士們將採取「臨時被動防禦」。真主黨旅的聲明，顯示中東地區情勢升高，美國報復民兵以無人機攻擊廿二號塔一事，恐讓衝突升級，激化與伊朗的軍事對峙。

拜登表示已決定反擊方式，他強調要伊朗負責，但不想與伊朗開戰。

拜登離開白宮前往佛州進行募款前表示，伊朗供應武器給攻擊廿二號塔的人，「我不認為我軍要在中東擴大戰爭，那不是我想要的」。

五角大廈發言人萊德表示，伊拉克民兵組織的聲明，不會影響美軍報復遇襲事件計畫。美方官員指出，這次攻擊是由伊朗武裝及指揮的民兵組織所為，種種跡象指出是真主黨旅所執行；伊朗已否認參與其事。

五角大廈參謀首長聯席會議將制定反擊計畫，提呈選項給國防部長奧斯丁，奧斯丁再交拜登定奪。

美方官員表示，拜登可以動用的選項包括攻擊伊朗「聖城部隊」駐敘利亞和葉門人員、襲擊伊朗海上船艦，或者對伊朗扶植、下手攻擊廿二號塔的民兵組織發動大規模攻擊。一名美軍官員表示，反擊可能進行多日，空襲中東地區很多民兵軍事、指揮中心。

伊朗駐紐約聯合國特使團則警告，任一方攻擊伊朗領土、其利益或者境外伊朗公民，必遭遇斷然強力反擊。

伊拉克總理蘇達尼一直試著避免美軍攻打其境內，呼籲「伊拉克國內外各造」降低危機。

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