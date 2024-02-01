裝醫生闖醫院 以色列殺哈瑪斯指揮官

以色列突擊隊一月卅日突襲約旦河西岸城市哲寧一家醫院，擊殺三名哈瑪斯武裝分子，其中一人是其武裝側翼卡薩姆旅指揮官，全程花不到十五分鐘。另外，以軍也將地中海海水引入加薩地道，希望摧毀哈瑪斯組織用來攻擊以色列的龐大地下交通網，儘管專家警告這麼做可能破壞當地供水等基礎設施。

巴勒斯坦自治政府衛生官員西哈德表示，多名以色列突擊隊手持槍械，穿著平民便裝，其中還有兩人穿白色醫袍和藍色手術服，闖入哲寧伊本西那專科醫院，搜尋並槍殺廿七歲哈瑪斯指揮官賈拉內及其兩名友人，全程花不到十五分鐘。

哈瑪斯方面發出聲明哀悼，以軍則表示三人均涉入軍事活動，包括攻擊以色列平民，且稱賈拉內拿醫院作為藏身處。

然而，醫院負責人納札爾批評，「醫院理應受保護，免於任何形式暴力」。國際法專家也表示，以軍偽裝平民突襲醫院，有違反國際法之虞。

目前有數百萬巴勒斯坦人生活在以色列占領的約旦河西岸，由以軍管制。當地暴力事件自以哈戰爭後大幅增加。

在加薩，以軍卅日表示，正把地中海海水引入加薩地道，破壞哈瑪斯地道網。加薩估計有一千三百條地道，長度超過五百公里。哈瑪斯去年十月七日突襲以色列時，約有二百五十名人質被擄至加薩，其中有些仍遭扣押。以軍表示，人質中有許多持續被關在龐大的地道網中。

專家們警告，以軍以海水灌地道的計畫，可能破壞加薩脆弱的供水與汙水基礎設施，壓力增加以及海水灌入，也可能讓建築物與道路崩塌。

哈瑪斯政治領袖哈尼雅表示，他們獲邀討論由美國、以色列、卡達和埃及提出的停戰架構，以停戰六周交換釋放所有平民人質，以方並釋放巴勒斯坦囚犯。

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