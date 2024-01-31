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美軍在約旦陣亡 共和黨全力施壓拜登

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國共和黨紛紛施壓拜登要對軍人陣亡有強力回應，但智庫認為多數是選舉語言。（Wikimedia Commons）
美國共和黨紛紛施壓拜登要對軍人陣亡有強力回應，但智庫認為多數是選舉語言。（Wikimedia Commons）

面對軍人被殺，總統拜登會因共和黨施壓，對伊朗全面攻擊嗎？近日3位美軍在約旦陣亡，讓共和黨抓到機會猛批拜登軟弱，應該強力回擊伊朗等。由於美國年底將進行選舉，智庫分析，共和黨大多是選舉目的發言，若美國對伊朗大規模回擊，恐使以哈衝突失控，各國都難迴避。

政府表態謹慎

根據《半島電視台》報導，有3位美軍在約旦與敘利亞遭遇無人機空襲身亡，共和黨30日許多國會議員紛紛呼籲拜登要強硬回應，但智庫「伊朗美國委員會」主席阿比迪提醒，若美國回應動作太大，恐讓美國與伊朗的關係盪至谷底，甚至有可能開戰。

英國廣播公司》提到，針對美軍遇襲身亡，目前拜登僅表示一定會有回應動作，但並未透露相關細節。白宮發言人柯比也對外強調，美國並不尋求與伊朗正面對抗，也並未將相關襲擊歸罪給伊朗，而是表示會對「伊朗扶持的團體」進行適當的回應，態度顯得相當謹慎。

拜登疲弱有機可趁

但共和黨的鷹派國會議員，如參議院的葛拉漢就呼籲要從根本解決問題，不要只是針對個案的報復行動；參議院另一位共和黨議員柯頓也要求，美國要進行大規模軍事打擊，摧毀伊朗的「恐怖主義」軍隊。不過智庫「不戰而勝」主席麥利批評，美軍已經會對葉門叛軍的攻擊進行回應，共和黨別將事態擴大到難以收拾。

昆西智庫執行副主席帕西受訪時則說，共和黨有些是真心想打，但更多還是攻擊拜登脆弱的支持度。2024年底美國將舉行總統大選，目前共和黨很有機會由前總統川普出馬競選，而他的民調目前領先拜登，拜登面臨俄烏與以巴戰爭，在國內被批評太過軟弱，但智庫專家們都提醒拜登不要衝動。

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