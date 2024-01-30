以哈衝突 恐變全面戰爭

美聯社報導，以色列和哈瑪斯組織戰爭爆發以來，美軍、以軍和伊朗支持的真主黨等民兵組織衝突不斷，每次駁火都讓情勢升溫，外界愈來愈擔心當地有擦槍走火演變為全面戰爭之虞。

今年以來，以軍空襲黎巴嫩殺死真主黨指揮官，真主黨則以火箭攻擊以國基地；以軍又空襲貝魯特殺死哈瑪斯高階軍官。上周美軍也空襲伊拉克首都巴格達，打死伊朗撐腰的民兵領袖；美國海軍最近與伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」在紅海也頻頻交火。

雙方陣營內部的分裂添增不穩定。哈瑪斯本希望去年10月7日攻擊以色列南部，引發加薩戰爭，可以把盟友們都拖入範圍更廣的戰爭。近來以色列加大力道談論有必要改變黎巴嫩境內的勢力平衡，即便華府的目標是想限縮這場衝突。當前戰爭有如交錯的棋局，愈來愈複雜，失算可能在上升。

哈瑪斯聲稱10月7日攻擊事件，是巴勒斯坦人對以色列數十年宰制的回應；沒有證據指伊朗、真主黨或其他團體直接參與或事先知情。

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