聽新聞
test
0:00 / 0:00
以哈衝突 恐變全面戰爭
美聯社報導，以色列和哈瑪斯組織戰爭爆發以來，美軍、以軍和伊朗支持的真主黨等民兵組織衝突不斷，每次駁火都讓情勢升溫，外界愈來愈擔心當地有擦槍走火演變為全面戰爭之虞。
今年以來，以軍空襲黎巴嫩殺死真主黨指揮官，真主黨則以火箭攻擊以國基地；以軍又空襲貝魯特殺死哈瑪斯高階軍官。上周美軍也空襲伊拉克首都巴格達，打死伊朗撐腰的民兵領袖；美國海軍最近與伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」在紅海也頻頻交火。
雙方陣營內部的分裂添增不穩定。哈瑪斯本希望去年10月7日攻擊以色列南部，引發加薩戰爭，可以把盟友們都拖入範圍更廣的戰爭。近來以色列加大力道談論有必要改變黎巴嫩境內的勢力平衡，即便華府的目標是想限縮這場衝突。當前戰爭有如交錯的棋局，愈來愈複雜，失算可能在上升。
哈瑪斯聲稱10月7日攻擊事件，是巴勒斯坦人對以色列數十年宰制的回應；沒有證據指伊朗、真主黨或其他團體直接參與或事先知情。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言