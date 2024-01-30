聽新聞
test
0:00 / 0:00

以哈衝突 恐變全面戰爭

經濟日報／ 編譯潘勛／綜合報導

美聯社報導，以色列和哈瑪斯組織戰爭爆發以來，美軍、以軍和伊朗支持的真主黨等民兵組織衝突不斷，每次駁火都讓情勢升溫，外界愈來愈擔心當地有擦槍走火演變為全面戰爭之虞。

今年以來，以軍空襲黎巴嫩殺死真主黨指揮官，真主黨則以火箭攻擊以國基地；以軍又空襲貝魯特殺死哈瑪斯高階軍官。上周美軍也空襲伊拉克首都巴格達，打死伊朗撐腰的民兵領袖；美國海軍最近與伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」在紅海也頻頻交火。

雙方陣營內部的分裂添增不穩定。哈瑪斯本希望去年10月7日攻擊以色列南部，引發加薩戰爭，可以把盟友們都拖入範圍更廣的戰爭。近來以色列加大力道談論有必要改變黎巴嫩境內的勢力平衡，即便華府的目標是想限縮這場衝突。當前戰爭有如交錯的棋局，愈來愈複雜，失算可能在上升。

哈瑪斯聲稱10月7日攻擊事件，是巴勒斯坦人對以色列數十年宰制的回應；沒有證據指伊朗、真主黨或其他團體直接參與或事先知情。

戰爭 伊朗 哈瑪斯

延伸閱讀

紐時：哈瑪斯武器主要來自以色列 靠走私偷盜、重製未爆彈突襲以邊境

會商釋放人質換加薩停火 傳美以埃卡達官員巴黎會商

人道小組遭哈瑪斯滲透 西方停止援助

聯合國機構涉暗助哈瑪斯 以色列：將終止其戰後行動

相關新聞

中東駁火升溫 外界憂變全面戰爭

美聯社報導，以色列和哈瑪斯組織戰爭爆發以來，美軍、以軍和伊朗支持的真主黨等民兵組織衝突不斷，每次駁火都讓情勢升溫，外界愈...

以哈衝突 恐變全面戰爭

美聯社報導，以色列和哈瑪斯組織戰爭爆發以來，美軍、以軍和伊朗支持的真主黨等民兵組織衝突不斷，每次駁火都讓情勢升溫，外界愈...

民兵無人機襲美約旦基地 3死34傷

駐約旦美軍廿八日遭伊朗支持的民兵以無人機攻擊，導致三名美軍喪生，另有卅四人受傷，是以哈戰爭爆發以來該地區美軍首度傳出遇襲...

恐拿「他們」開刀！英前駐聯合國大使：美國將在24小時內回應美軍遇襲

美軍駐敘利亞和約旦邊境的軍事基地27日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成3名美軍喪生及34人受傷。英...

美軍睡夢中慘遭奪命！美媒：無人機襲擊當下幾乎沒警報

美軍駐約旦軍事基地「第22號塔」（Tower 22）28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成三名美軍...

很會動生意頭腦？葉門叛軍將劫持貨輪變成「觀光景點」 供人付費參觀

伊朗支持的葉門反叛組織「青年運動」2個多月前在紅海劫走一艘與以色列商人有關的貨輪後，如今將它變成一個收費的「觀光景點」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。