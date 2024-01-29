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加薩主要人道組織 遭8國斷金援

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
一名巴勒斯坦男子廿八日在加薩拉法市聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署領取救濟糧食。該署部分員工遭控涉入去年十月七日以色列遇襲行動，遭美國等八個國家宣布暫停援助。（法新社）
一名巴勒斯坦男子廿八日在加薩拉法市聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署領取救濟糧食。該署部分員工遭控涉入去年十月七日以色列遇襲行動，遭美國等八個國家宣布暫停援助。（法新社）

英國廣播公司報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）部分員工遭控涉入去年十月七日以色列遇襲行動，美國英國等八個國家暫停援助UNRWA，對此負責人拉扎里尼表示已立即開除涉嫌員工，並疾呼各國重新考慮他們「令人震驚」的決定。

拉扎里尼說，「UNRWA是加薩主要人道組織，二百多萬人靠它生存」。

目前暫停金援的國家包括澳洲、加拿大、芬蘭、德國、義大利、荷蘭、瑞士、英國和美國。

一名以色列總理內唐亞胡的顧問廿六日向BBC透露，「部分為他們（UNRWA）工作的人」涉入去年十月七日以色列遇襲行動。

以色列前駐英大使雷格夫表示，有資料顯示在UNRWA學校工作的教師「公開慶祝」哈瑪斯襲擊行動，甚至稱一名獲釋的以色列人質表示自己「曾被關在UNRWA員工的房屋」。雷格夫呼籲聯合國調查UNRWA和哈瑪斯的關係。

對此英國外交部廿七日聲明，「英國對於UNRWA員工參與十月七日行動的指控感到震驚，在審查期間將暫停今後對UNRWA的任何資助。」

美國國務院稍早也聲明將暫停對UNRWA的額外金援，歐盟則表示將「根據完整且全面調查報告」決定進一步舉措。美國、德國和歐盟是UNRWA的最大金主。

拉扎里尼則回應，「針對機構小部分員工的指控而暫停援助的作法，令人震驚，尤其UNRWA已立即中止和涉嫌員工的合約，並且要求進行公開透明的獨立調查。」

他說，「因為部分人士的犯罪行為而制裁整個機構和援助社群，相當不負責任，尤其考量該區域處於戰爭狀態，許多人面臨流離失所的困境。UNRWA每一年都有向主持國家公布機構人員名單，包括以色列，而機構從始至終都沒有收到對特定員工的疑慮」。

聯合國內部監督事務廳已針對相關指控展開調查。UNRWA創立於一九四九年，是加薩當地規模最大且還有運作的聯合國機構，專門提供在加薩、約旦河西岸、約旦、黎巴嫩和敘利亞等地的巴勒斯坦人相關健康照護、教育和其他人道援助。

以色列 英國 美國

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