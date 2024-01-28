美促以哈休戰 法新社：希望渺茫

為促成以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯休戰，美國以總統拜登為首展開密集外交，他和中東特使麥格克近日皆和卡達商討以哈再度達成人質協議和休戰的可能性，中情局局長伯恩斯近期也將會晤以色列、埃及和卡達高官。但法新社引述專家分析，美方努力未觸及以巴衝突根基，以哈停戰「希望渺茫」。

拜登廿六日和卡達國王塔米姆通話商討加薩局勢，兩人同意確保以色列人質獲釋是建立長期人道休戰的關鍵。拜登同日並和埃及總統塞西討論強化人道救援事宜。麥格克也剛從埃及與卡達等國返美，其出訪旨在商討以哈達成人質協議並實施休戰的可能性，並為下周國務卿布林肯可能再出訪中東鋪路。

另據美聯社等外媒引述知情人士報導，伯恩斯未來幾天將出訪巴黎會晤以情報機構摩薩德局長巴尼亞、埃及情報首長卡邁爾和卡達總理穆罕默德，同樣聚焦磋商哈瑪斯釋放人質換取休戰。但白宮國安會發言人柯比廿六日說，美方雖持續力促以哈繼去年十一月後再達成人質協議，但並不期待立刻取得進展。

自去年十月七日以哈開戰，加薩衛生部已統計二萬六○八三人喪命、逾六點四萬人受傷；以色列則約一二○○人死亡、二五○人淪為人質。法新社廿六日分析認為，以哈和平路上阻礙仍大。以色列國家安全研究所研究員夏弗特說，美國如今致力提倡一項形塑以哈戰後區域架構的計畫，但顯然尚有很長一段路。

新加坡拉惹勒南國際研究院研究員杜錫則說，問題不出在外交而是政治意願；現在唯一能夠影響以色列的就是美國，但華府關注重點是空襲次數、人道救援等「戰術議題」，卻沒有就根本議題和以方交涉。

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