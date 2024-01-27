陸施壓伊朗 約束「青年運動」

路透廿六日引述四位伊朗消息人士和一位知情外交官報導，中國大陸官員曾要求伊朗官員協助約束葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海船隻，否則中方利益若受損害，就會影響中伊貿易關係，要求青年運動自制。

據信北京是在與德黑蘭的數次會議商討相關議題，但消息人士不願透露這些會議的時間或與會人員；針對若青年運動攻擊損及中國利益，中伊雙邊生意將受何種影響，中方官員未提出具體評論或威脅。

中國外交部則指稱，中國是中東國家真誠朋友，致力促進區域安全穩定，謀求共同發展繁榮；中方堅定支持中東國家強化戰略獨立，團結合作解決區域安全問題。伊朗外交部則未立即置評。

青年運動宣稱攻擊紅海船隻旨在聲援加薩走廊巴勒斯坦人。蘇伊士運河連通歐亞，青年運動的攻擊打亂國際航運、增加運輸和保險成本。聯合國貿易和發展會議廿五日表示，過去兩個月該運河商業交通量銳減四成二，每周行經的貨櫃船數量比去年同期驟減六成七。

伊朗逾九成原油輸往中國，但伊朗在中國原油進口占比僅一成。伊朗消息人士說，中國雖重要，但伊朗和青年運動及加薩、黎巴嫩等地代理人團體的區域結盟關係也是其決策重要考量。美國高官透露，華府已要求中國利用影響力說服伊朗制止青年運動，但青年運動廿五日說，尚未接獲伊朗傳達中方相關要求。

中國前外交官、蘇州大學教授高志凱說，貿易大國中國深受紅海亂局影響，將恢復紅海穩定視為要務，但將把此危機歸咎以色列對巴人的行為而非青年運動。有分析認為，伊朗希望未來吸引更多中方投資，中國有施力點，但北京遲不願施壓應該是傾向搭美國出手維護紅海安全的便車，也考量到伊朗未必完全掌控青年運動。

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