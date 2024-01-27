陸施壓伊朗 約束「青年運動」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
路透26日引述消息稱，大陸官員已要求伊朗官員協助制止葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海襲擊船隻，否則中伊兩國商業關係可能受到影響。（路透）
路透26日引述消息稱，大陸官員已要求伊朗官員協助制止葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海襲擊船隻，否則中伊兩國商業關係可能受到影響。（路透）

路透廿六日引述四位伊朗消息人士和一位知情外交官報導，中國大陸官員曾要求伊朗官員協助約束葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海船隻，否則中方利益若受損害，就會影響中伊貿易關係，要求青年運動自制。

據信北京是在與德黑蘭的數次會議商討相關議題，但消息人士不願透露這些會議的時間或與會人員；針對若青年運動攻擊損及中國利益，中伊雙邊生意將受何種影響，中方官員未提出具體評論或威脅。

中國外交部則指稱，中國是中東國家真誠朋友，致力促進區域安全穩定，謀求共同發展繁榮；中方堅定支持中東國家強化戰略獨立，團結合作解決區域安全問題。伊朗外交部則未立即置評。

青年運動宣稱攻擊紅海船隻旨在聲援加薩走廊巴勒斯坦人。蘇伊士運河連通歐亞，青年運動的攻擊打亂國際航運、增加運輸和保險成本。聯合國貿易和發展會議廿五日表示，過去兩個月該運河商業交通量銳減四成二，每周行經的貨櫃船數量比去年同期驟減六成七。

伊朗逾九成原油輸往中國，但伊朗在中國原油進口占比僅一成。伊朗消息人士說，中國雖重要，但伊朗和青年運動及加薩、黎巴嫩等地代理人團體的區域結盟關係也是其決策重要考量。美國高官透露，華府已要求中國利用影響力說服伊朗制止青年運動，但青年運動廿五日說，尚未接獲伊朗傳達中方相關要求。

中國前外交官、蘇州大學教授高志凱說，貿易大國中國深受紅海亂局影響，將恢復紅海穩定視為要務，但將把此危機歸咎以色列對巴人的行為而非青年運動。有分析認為，伊朗希望未來吸引更多中方投資，中國有施力點，但北京遲不願施壓應該是傾向搭美國出手維護紅海安全的便車，也考量到伊朗未必完全掌控青年運動。

伊朗 紅海 中東

延伸閱讀

伊朗84死恐襲 美曾發情報警告

挺哈抗美以 一次看懂葉門叛軍青年運動博弈紅海

英美二度聯手！夜襲青年運動8軍事目標 打擊飛彈和監控能力

以色列空襲敘利亞…伊朗5資深軍官被炸死 「中東世仇」醞釀報復

相關新聞

陸施壓伊朗 約束「青年運動」

路透廿六日引述四位伊朗消息人士和一位知情外交官報導，中國大陸官員曾要求伊朗官員協助約束葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海船隻，...

以色列遭告對巴勒斯坦人種族滅絕 ICJ未勒令停戰、要求盡其所能防止

位於荷蘭海牙的國際法院（ICJ）26日就南非提告以色列對巴勒斯坦人犯下種族滅絕官司做出初步裁決，雖然法官並未勒令以國停止...

南非控以色列在加薩種族滅絕案 國際法院初步判決出爐

針對南非指控以色列在加薩走廊犯種族滅絕罪，海牙的國際法院（ICJ）26日做出初步判決，要求以色列同意人道救援進入加薩。

傳美以情報首長將與卡達、埃及官員擬會談 商討解救加薩人質

3名知情人士今天告訴路透社，美國中央情報局局長勃恩斯和以色列情報機構首長預計未來幾天將在歐洲和卡達、埃及官員進行會談，商...

葉門叛軍屢襲商船 蘇伊士運河交通量下滑40%以上

根據聯合國資料，在葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發動攻擊後的過去兩個月期間，行經蘇伊士運河的商業交通量下滑了40%...

以軍砲擊排隊領物資平民和難民營？ 聯合國也怒了

以色列與哈瑪斯目前在加薩南部大城「甘尤尼斯」激戰，但以軍槍口竟然對準老百姓。哈瑪斯治下的加薩當局25日表示，以軍砲轟20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。