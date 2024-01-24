以色列提議休戰兩月 換哈瑪斯放人

廿二日美國新聞網站Axios引述匿名以色列官員報導，以色列透過卡達和埃及向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯提議最長兩個月的暫時休戰。該協議將分階段實施，第一階段是釋放女性、六十歲以上男性和有嚴重疾患的人質。

之後的階段是釋放女性軍人、平民年輕男子、男性軍人，並歸還已故人質遺體。前述官員指稱，該協議也包括釋放被關押在以色列的巴勒斯坦囚犯，人數雖未定，但不會是全部。

該提議不包括停戰，但以軍將減少在加薩走廊主要城市的部署，並逐步准許居民返回北加薩。該官員預料，此一協議需用兩個月執行，以方正等待哈瑪斯回覆。美國官員則對Axios說，該協議可能是邁向加薩停火的唯一途徑。

以色列新消息報亦引述匿名消息人士報導，該國總理內唐亞胡廿二日在和人質家屬見面時間接提及此事。

另一方面，歐盟廿七國外長會議廿二日在布魯塞爾分別邀以色列、巴勒斯坦自治政府、沙烏地阿拉伯、埃及和約旦等中東外長、阿拉伯聯盟祕書長參與多場會議。歐盟請以色列放寬對加薩的人道援助，並和中東外長商討以巴「兩國方案」及以哈戰爭和平會談。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾會後在記者會表明，巴勒斯坦平民在加薩的人道慘況，無助巴人挺身而出反對哈瑪斯，也無助以色列安全，反將適得其反。諸多歐盟國家外長當面要求以色列外長卡茲必須放寬對加薩封鎖，增加人道救援物資卡車進入加薩。

但歐盟內部對是否要求以色列停火意見分歧。波瑞爾表示，必須區分歐盟各國立場和歐盟共同立場，目前歐盟尚未達成共識，但一致立場是支持兩國方案，即以色列接受巴勒斯坦建國。

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