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哈瑪斯承認過失 以拒撤軍換人質

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
以色列總理內唐亞胡21日拒絕哈瑪斯要求全面撤兵、維持哈瑪斯統治加薩等換取釋放人質的條件，哈瑪斯官員稱此舉意味著人質以後將「沒有機會」獲釋。法新社
以色列總理內唐亞胡21日拒絕哈瑪斯要求全面撤兵、維持哈瑪斯統治加薩等換取釋放人質的條件，哈瑪斯官員稱此舉意味著人質以後將「沒有機會」獲釋。法新社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯廿一日首次承認去年十月突襲以色列發生若干「過失」，並要求以軍停止侵略加薩。以色列總理內唐亞胡同日表明，拒絕哈瑪斯「怪物」提出釋放以色列人質交換以軍撤離的「投降條件」，並堅稱將阻止威脅以色列的巴勒斯坦國成立。

哈瑪斯一份十六頁報告寫道，鑒於以色列對巴人的陰謀，去年突襲有其必要。當天以色列安全和軍事體系迅速崩潰，以色列毗鄰加薩走廊的邊境地區陷入混亂，（哈瑪斯就）「發生若干過失」。若以色列平民遭波及，那是雙方衝突時的意外。哈瑪斯要求立即停止種族清洗加薩，巴人有能力自主決定未來。

但內唐亞胡聲明回應，若接受哈瑪斯要求以色列從加薩撤軍等人質獲釋條件，以軍努力將白費，也無法保障以人安全。他與主張以巴「兩國方案」的盟邦美國看法不同，堅持以色列對約旦河西岸全境實施安全控制。

另外，華爾街日報廿一日引述美國機密報告報導，自以哈開戰以來，以軍已擊殺二至三成哈瑪斯民兵，但未達以色列戰時內閣設定目標，而且哈瑪斯軍火量能還能支持其攻擊行動數月以上。

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