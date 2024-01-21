以色列空襲敘利亞…伊朗5資深軍官被炸死 「中東世仇」醞釀報復

以色列空襲敘利亞，關伊朗什麼事？主要是伊朗有部隊在敘利亞駐守，因以色列空襲將伊朗5位資深軍官炸死，引發伊朗總統賴西不滿，揚言報復。伊朗與以色列是中東世仇，以色列先前曾透過轟炸與暗殺等方式，讓伊朗革命衛隊多位高級軍官身亡，但兩國衝突若升溫，外界擔心以哈衝突恐波及鄰國。

伊朗多次揚言報復

根據《英國廣播公司》報導，伊朗總統賴西近日宣稱，以色列對敘利亞的空襲讓伊朗的5位革命衛隊的資深軍官被炸死，賴西揚言將會對以色列採取嚴厲的報復守端，還對以色列軍隊扣上「恐怖主義」、「犯罪」等標籤；伊朗外交部也批評以色列的轟炸是挑釁行為，呼籲國際社會對此嚴厲譴責。

《以色列時報》提到，以色列軍方並沒有相關回應，且以色列政府向來很少對轟炸敘利亞的事情發表回應或承認。

伊朗策動鄰國攻擊

《NPR》提到，由於伊朗長期與敘利亞交好，自敘利亞內戰2011年開始爆發以來，伊朗就有派遣軍隊協助阿薩德政府維持政權穩定，此後便長期駐紮於敘利亞。

由於以色列去年10月發動對哈瑪斯的襲擊，讓周圍國家有受到伊朗暗中協助的武裝團體紛紛也對以色列發動攻擊，包括黎巴嫩的真主黨、敘利亞政府軍與基地組織。

且除了這次空襲外，伊朗軍隊去年底也有高階指揮官慕薩維在敘利亞被以色列的空襲擊斃，加上先前以色列將伊朗革命衛隊最高階指揮官蘇雷曼尼擊斃，伊朗軍隊也正蠢蠢欲動。目前已經有將近2.5萬名巴勒斯坦人在以哈衝突中身亡，西方國家與波灣國家都相當擔心以哈衝突擴大。

而中東目前各地都有零星騷亂，包括葉門胡賽叛軍（背後也受伊朗資助）在紅海已飛彈與無人機騷擾西方國家船隻，目前正由美國與英國軍隊應付；而伊朗前幾天也有飛彈轟炸巴基斯坦，雖然伊朗宣稱是境內的恐怖組織所為，但巴基斯坦不久後也發射飛彈反擊，兩國關係相當緊張。

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