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伊朗、巴基斯坦外長通話 為局勢降溫

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
伊朗外長艾密拉多拉安表示，如果加薩戰爭結束，「抵抗軸心」對以色列及其利益的攻擊將停止。 圖／路透
伊朗外長艾密拉多拉安表示，如果加薩戰爭結束，「抵抗軸心」對以色列及其利益的攻擊將停止。 圖／路透

毗鄰的伊朗和巴基斯坦日前相互越界空襲，使雙邊緊張空前升高。但在伊巴兩國外長艾密拉多拉安與吉拉尼十九日通話後，兩國同意舒緩緊張情勢。

吉拉尼在巴方聲明強調，巴伊「兄弟關係密切」，巴方希望和伊方基於互信精神合作，但仍不忘提到尊重巴基斯坦主權及領土完整是兩國合作前提。巴基斯坦總理辦公室十九日亦聲明，恢復巴伊關係符合兩國利益，將藉對話化解彼此的「小問題」。

伊朗駐巴大使館則在社群媒體Ｘ寫道，伊巴外長電話交談「非常好」，將雙邊關係回復到高層級，兩國大使將回到原本駐地、外長將互訪。艾密拉多拉安也聲明，兩國合作清除與摧毀巴基斯坦境內恐怖分子據點至關重要。

伊朗十六日先以飛彈及無人機空襲巴基斯坦俾路支省反伊朗武裝團體「正義軍」基地，巴方譴責此舉公然侵犯其領土主權，並宣布召回其駐伊大使，還要求伊朗駐巴大使離境，同時中止一切雙邊接觸。

巴基斯坦十八日隨即還以顏色，空襲伊朗的錫斯坦─俾路支省「恐怖分子藏身處」，並聲稱這些藏身處遭用來襲擊巴基斯坦俾路支省的維安部隊。自去年十月以哈戰爭爆發以來，衝突已從加薩走廊外溢，這波伊巴衝突亦使外界擔憂中東地區不穩擴大。

伊巴共享長約九百公里邊界，近幾十年來，分離主義者、武裝團體及走私販在兩國邊境活動猖獗。中國大陸日前表明願調停伊巴衝突，香港南華早報十九日引述分析家報導，伊朗原以為巴基斯坦將不會報復，研判巴基斯坦深怕捲入源於以哈戰爭的更廣泛中東衝突，但恐怕失算。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員巴西特說，事實上巴基斯坦別無選擇，若不報復，將向宿敵印度和「神學士」叛亂分子示弱。神學士正從其在阿富汗境內基地攻擊巴基斯坦維安部隊。另外，中國在俾路支省擁有龐大利益，主要是其在巴基斯坦投資經營的瓜達爾港，因此為防止伊朗「一錯再錯」，北京可能必須運用其和巴基斯坦的友好關係和對伊朗的政治影響力進行外交干預。

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