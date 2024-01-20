以總理堅持反對兩國方案 歐盟外交代表批：以曾助哈瑪斯創建

自從激進派伊斯蘭武裝分子哈瑪斯去年10月7日對以色列發動突襲後，以色列當局展開大規模反擊，以巴戰爭一發不可收拾。

歐盟外交與安全事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）1月19日在西班牙瓦拉杜立德大學獲頒榮譽博士的演說中表示，「我們認為，必須從外部執行『兩國方案』才能實現和平。儘管我堅持認為，以色列重申拒絕（這一解決方案），並且為達到阻撓目的，他們自己甚至創建了哈瑪斯。」

雷利：若不干預 仇恨將世代相傳

波瑞爾補充說，「哈瑪斯曾得到以色列當局的資助，以試圖削弱由法塔赫組織掌權的巴勒斯坦自治政府。」他也強調，「如果我們不採取強有力的干預措施，螺旋式上升的仇恨和暴力將世代相傳，從一場葬禮到另一場葬禮，因為今天在加薩播下的仇恨種子正在萌芽茁壯。」

內唐亞胡重申反對兩國方案

「兩國方案」主張在巴勒斯坦地區建立一個屬於阿拉伯民族的巴勒斯坦國，但以色列總理內唐亞胡近日重申反對該方案。

內唐亞胡周四在一場新聞發布會上稱已告知美國，反對華盛頓把巴勒斯坦人建國作為以巴戰爭的戰後解決方案之一。他還表示，在任何未來的安排中，以色列都需要控制約旦以西的所有土地；同時強調身為總理，需有能力向盟友說不。

美國總統拜登周五稱，在他和內唐亞胡通電話時，也討論了建立巴勒斯坦國作為可能解決方案。拜登向記者表示，內唐亞胡並未反對所有的「兩國方案」，這其中有多種類型的可能性。

內唐亞胡等否認曾經資助哈瑪斯

哈瑪斯成立於20世紀80年代，有批評者稱以色列政府在哈瑪斯成立初期曾為其提供資金，以建立與法塔赫抗衡的力量，但包含內唐亞胡在內的人都否認這些說法。

歐盟、美國、德國和其他一些國家將哈瑪斯列為恐怖組織，該組織也不承認以色列的生存權。與哈瑪斯相比，目前統治約旦河西岸的法塔赫被認為是巴勒斯坦人更溫和的政治選擇，而哈瑪斯在2007年兩派交戰後控制加薩。

以色列人民、前參謀長不滿

在以色列，人們對於內唐亞胡在解救人質方面有著諸多不滿。據以色列媒體報導，約300人於周五深夜聚集在內唐亞胡家門前，指責他在將把人質從哈瑪斯手中帶回家這一方面做得不夠。

此外，以色列國防軍前參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）也指責內唐亞胡「販售幻想」，認為通過軍事壓力可以解救仍被扣押在加薩的100多名人質。他的兒子去年12月在加薩地帶的戰鬥中喪生，最近艾森科特在一個以色列電視節目中說：「我們必須意識到，如果不達成協議，就不可能在不久的將來讓人質活著回來。」

（綜合報導）

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